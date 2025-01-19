В Швейцарии решили разблокировать часть активов бывших трастов Усманова

В Швейцарии одобрили разблокировку более €6,5 млн на счетах в Credit Suisse для уплаты счетов за обслуживание двух вертолетов во Франции и особняка в Лондоне, принадлежащих трастам, основанным Усмановым, пишет Tages-Anzeiger

Алишер Усманов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии разблокировал более €6,5 млн на счетах в банке Credit Suisse трастов, ранее связанных с миллиардером Алишером Усмановым (занимает девятое место в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes с состоянием в $13,4 млрд), для оплаты счетов за обслуживание собственности в других юрисдикциях, сообщает Tages-Anzeiger со ссылкой на решение SECO от 22 декабря 2022 года.

Адвокат Усманова пояснил газете, что имущество, на обслуживание которого высвободили средства, принадлежат трастам, которые миллиардер основал «много лет назад», а не предпринимателю или его сестре. В постановлении SECO говорится, что эти трасты контролируются «прямо или косвенно» Усмановым или его сестрой.

Газета поясняет, что ведомство может разблокировать активы в исключительных случаях, например, если попавшие под ограничения лица заявляют о затруднительном положении или доказывают, что средства нужны для выполнения старых контрактов.

Заявки в SECO по поводу разблокировки средств в Credit Suisse подавала в 2022 году женевская трастовая компания, представляющая интересы нескольких фирм, связанных с Усмановым или его сестрой, пишет издание. Речь шла об уплате счетов по контрактам на содержание двух вертолетов во Франции и недвижимости в Англии. SECO объяснил решение о разблокировке средств тем, что контракты были заключены до введения санкций, а неуплата по счетам может привести к потере стоимости активов, отмечает Tages-Anzeiger.

Вертолеты стоимостью 12 млн и 15 млн швейцарских франков ($13 млн и $16 млн) базируются на аэродроме Ле-Кастеле на юге Франции, по контрактам за содержание воздушных судов и ангара выставлено несколько счетов, рассказали женевские попечители трастов. Кроме того, местная компания уже инициировала судебное разбирательство по изъятию одного из вертолетов. Для уплаты счетов SECO разблокировал почти €2,5 млн. Также были утверждены ежемесячные выплаты около €54 тыс. на обслуживание вертолетов.

Для выплат по счетам за обслуживание особняка в Великобритании швейцарское ведомство разблокировало около €4,2 млн. Как указывают женевские доверительные управляющие, нескольким строительным компаниям грозит банкротство, если они не получат выплаты в ближайшие сроки. Также SECO решил высвободить средства на будущие гонорары адвокатов при условии, что деньги используют для «защиты от санкций» или «представительства в судебных разбирательствах».

Tages-Anzeiger со ссылкой на данные SECO пишет, что к весне 2024-го ведомство получило более 300 заявок на разблокировку средств и одобрило «подавляющее большинство» из них: попавшие под санкции россияне смогли получить доступ к 70–80 млн швейцарских франков ($76–87 млн) на заблокированных счетах.

Представитель Алишера Усманова отказался от комментариев РБК.