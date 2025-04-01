Трамп исключил вступление Украины в НАТО в обмен на сделку об ископаемых

Вопрос вступления Украины в НАТО никогда не обсуждался в рамках сделки о добыче полезных ископаемых, заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме. Он также выразил мнение, что стремление Украины присоединиться к альянсу могло стать причиной полномасштабного конфликта с Россией.

Как сообщил американский лидер, он слышал от представителей СМИ, что украинская сторона пойдет на заключение сделки только в случае принятия Киева в НАТО, «или что-то в этом роде». «Во-первых, это никогда не обсуждалось», — указал он.

Во-вторых, по словам Трампа, Россия еще до прихода к власти Владимира Путина заявляла, что вступления Украины в блок не произойдет. «Вероятно, именно по этой причине началась война», — заявил республиканец.

Трамп хочет убедиться, что российская сторона согласится на сделку об урегулировании с Украиной. «Я хочу убедиться, что он [Путин] доведет дело до конца, и я думаю, что он это сделает. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть, но я думаю, знаете ли, что я бы это сделал, если бы посчитал, что он не выполнил свою работу», — добавил президент США (цитата по Bloomberg).

Накануне Трамп уже говорил, что введение таких пошлин — это жесткая мера, и он не хотел бы ее применять, но прибегнет к ней, если решит, что перемирия не удастся достичь по вине Москвы.

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