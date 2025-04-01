Арахамия опроверг подготовку Украины к выборам
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отрицает данные The Economist о встрече в офисе президента Украины Владимира Зеленского, на которой тот поручил своей команде организацию выборов после прекращения огня.
В разговоре с «Суспiльне» Арахамия заявил, что подобного совещания не было: «Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется». По словам чиновника, все парламентские партии Украины согласны с тем, что выборы должны состояться через шесть месяцев после снятия военного положения. «И в принципе наша позиция не изменилась после того», — добавил он.
Согласно действующему украинскому законодательству, парламентские выборы должны состояться через 60 дней после завершения военного положения, а президентские — через 90. Заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик считает, что этого периода недостаточно для подготовки к голосованию и нужно принять отдельный закон, регулирующий сроки.
Economist писал, что выборы могли бы пройти не ранее июля. Зеленский подчеркивал, что они пройдут после отмены военного положения. Он также выразил готовность подать в отставку, если это потребуется для наступления мира в стране или вступления в НАТО.
Российский президент Владимир Путин называет Зеленского нелегитимным, ссылаясь на то, что выборов главы государства в 2024 году не было. Он предложил подумать о введении на Украине временного управления под эгидой ООН для проведения выборов, чтобы к власти пришло «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым Москва могла бы вести переговоры. Эти слова «взбесили» президента США Дональда Трампа, хотя он тоже настаивает на необходимости провести на Украине выборы.
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