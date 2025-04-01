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Военная операция на Украине ,  
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Арахамия опроверг подготовку Украины к выборам

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Военная операция на Украине
Economist сообщил о встрече в офисе Зеленского, на которой тот поручил начать подготовку к выборам. Арахамия заявил, что такого совещания не было, выборы пройдут через шесть месяцев после снятия военного положения

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отрицает данные The Economist о встрече в офисе президента Украины Владимира Зеленского, на которой тот поручил своей команде организацию выборов после прекращения огня.

В разговоре с «Суспiльне» Арахамия заявил, что подобного совещания не было: «Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется». По словам чиновника, все парламентские партии Украины согласны с тем, что выборы должны состояться через шесть месяцев после снятия военного положения. «И в принципе наша позиция не изменилась после того», — добавил он.

Согласно действующему украинскому законодательству, парламентские выборы должны состояться через 60 дней после завершения военного положения, а президентские — через 90. Заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик считает, что этого периода недостаточно для подготовки к голосованию и нужно принять отдельный закон, регулирующий сроки.

ЦИК Украины попросила изменить закон и дать время на подготовку выборов
Политика
Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press

Economist писал, что выборы могли бы пройти не ранее июля. Зеленский подчеркивал, что они пройдут после отмены военного положения. Он также выразил готовность подать в отставку, если это потребуется для наступления мира в стране или вступления в НАТО.

Российский президент Владимир Путин называет Зеленского нелегитимным, ссылаясь на то, что выборов главы государства в 2024 году не было. Он предложил подумать о введении на Украине временного управления под эгидой ООН для проведения выборов, чтобы к власти пришло «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым Москва могла бы вести переговоры. Эти слова «взбесили» президента США Дональда Трампа, хотя он тоже настаивает на необходимости провести на Украине выборы.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Слуга народа Давид Арахамия Украина выборы президента Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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