The Economist сообщил о подготовке к выдвижению Зеленского на новый срок

Действующий президент попытается застать соперников врасплох, проведя выборы в июле, и рассчитывает, что сжатые сроки позволят ему баллотироваться без сопротивления, считает один из украинских чиновников

Владимир Зеленский (Фото: Thomas Peter / Reuters)

На Украине сейчас ведется серьезная подготовка к тому, чтобы Владимир Зеленский смог баллотироваться на второй президентский срок, пишетThe Economist со ссылкой на источники в правительстве.

Избрать президента украинцы должны были в прошлом году, однако из-за военного положения голосование не проводилось. Полномочия Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года. В связи с этим президент Владимир Путин говорил, что Зеленский более нелегитимен. Однако Киев заявлял, что президент Украины законно занимает свой пост до избрания следующего.

После перепалки между Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме результаты нового опроса, проведенного компанией Ipsos по заказу The Economist, показали, что украинский лидер пользуется подавляющей поддержкой. Более семи из десяти украинцев теперь одобряют работу Зеленского, а восемь из десяти по-прежнему является считают его законным президентом страны и отвергают идею выборов во время военного положения. Более того, согласно опросу, Зеленский выиграл бы выборы, если бы они проводились сегодня, а бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный занял бы второе место с большим отрывом.

По словам собеседников, на прошлой неделе украинский президент созвал совещание, чтобы поручить своей команде организацию выборов после полного прекращения огня. Как сообщал Bloomberg неделю назад, США до сих пор рассчитывают достичь перемирия к 20 апреля — в этот день и православные, и католические христиане празднуют Пасху. В феврале Зеленский продлил сроки военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней — до 9 мая. Закон о военном положении запрещает проведение выборов.

Источники разошлись во мнениях по поводу сроков начала выборов, но большинство согласны с тем, что Зеленский нацелился на лето. Закон требует не менее 60 дней для проведения кампании, поэтому самое раннее, когда могут пройти выборы, — начало июля. Однако некоторые источники утверждают, что кампания должна будет продлиться три месяца: именно столько времени необходимо для восстановления списков избирателей.

По мнению одного из чиновников, Зеленский попытается застать соперников врасплох, проведя выборы в июле, и рассчитывает, что сжатые сроки позволят ему баллотироваться без сопротивления.

В феврале украинский лидер подчеркнул, что выборы пройдут после отмены военного положения. Он также выразил готовность подать в отставку, если это потребуется для наступления мира в стране или вступления в НАТО.

На прошлой неделе посланник президента США Стив Уиткофф, участвующий в переговорах Москвы и Вашингтона по поводу Украины, в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Киев согласился провести выборы.