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Политика ,  
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В России начали призыв в армию 160 тыс. человек

В России начали призыв в армию 160 тыс. человек
Весенний призыв продлится до 15 июля, во время него призовут 160 тыс. человек
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

1 апреля в России начался весенний призыв в армию. Он продлится до 15 июля. В соответствии с указом президента России Владимира Путина запланированное число призывников — 160 тыс. человек. В прошлый весенний призыв в России призвали 150 тыс. человек.

Также в период весеннего призыва уволят матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек. Ранее правительству, региональным властям и призывным комиссиям поручили обеспечить соответствующие мероприятия.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

С 1 января 2024 года власти подняли верхнюю границу призывного возраста с 27 до 30 лет, нижняя осталась прежней — 18 лет. При этом 27-летних призывников, которым 27 лет исполнилось до 1 января 2024 года, сняли с учета и отправили в запас. 

1 ноября 2024 года в России заработал Единый цифровой реестр воинского учета. Он позволил получать оповещение о призыве через «Госуслуги», помимо традиционных способов уведомления граждан бумажными повестками. Однако в период осеннего призыва электронные повестки работали в тестовом формате и только в трех регионах России: Республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Повестка считается автоматически врученной спустя неделю после размещения в цифровом реестре. С этого момента военнообязанный не может покинуть страну.

В случае неявки в военкомат без уважительной причины через 20 дней на гражданина наложат ограничения, для этого также предусмотрен штраф до 30 тыс. руб. Ограничения снимут только после появления в военкомате.

После вручения повестки военнообязанный должен пройти медкомиссию для определения состояния здоровья, после чего призывная комиссия определит его категорию годности.

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Полина Дуганова
российская армия Вооруженные силы указ весенний призыв
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