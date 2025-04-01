В России начали призыв в армию 160 тыс. человек

В России начали призыв в армию 160 тыс. человек

Весенний призыв продлится до 15 июля, во время него призовут 160 тыс. человек

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

1 апреля в России начался весенний призыв в армию. Он продлится до 15 июля. В соответствии с указом президента России Владимира Путина запланированное число призывников — 160 тыс. человек. В прошлый весенний призыв в России призвали 150 тыс. человек.

Также в период весеннего призыва уволят матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек. Ранее правительству, региональным властям и призывным комиссиям поручили обеспечить соответствующие мероприятия.

С 1 января 2024 года власти подняли верхнюю границу призывного возраста с 27 до 30 лет, нижняя осталась прежней — 18 лет. При этом 27-летних призывников, которым 27 лет исполнилось до 1 января 2024 года, сняли с учета и отправили в запас.

1 ноября 2024 года в России заработал Единый цифровой реестр воинского учета. Он позволил получать оповещение о призыве через «Госуслуги», помимо традиционных способов уведомления граждан бумажными повестками. Однако в период осеннего призыва электронные повестки работали в тестовом формате и только в трех регионах России: Республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях.

Повестка считается автоматически врученной спустя неделю после размещения в цифровом реестре. С этого момента военнообязанный не может покинуть страну.

В случае неявки в военкомат без уважительной причины через 20 дней на гражданина наложат ограничения, для этого также предусмотрен штраф до 30 тыс. руб. Ограничения снимут только после появления в военкомате.

После вручения повестки военнообязанный должен пройти медкомиссию для определения состояния здоровья, после чего призывная комиссия определит его категорию годности.