 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин подписал указ о призыве 160 тыс. граждан на срочную службу

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. Согласно документу, призваны будут 160 тыс. человек.

В соответствии с новыми нормами законодательства, на срочную службу призываются граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Призыв будет проходить с апреля по июнь.

Президент поручил правительству, исполнительным органам субъектов федерации и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан России.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с «Интерфаксом» подчеркнул, что призывники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции.

Осенний призыв в России проходил с 1 октября по конец декабря. В Минобороны сообщали, что тогда были призваны 133 тыс. человек.

Материал дополняется.

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых

Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

В Мьянму прибыли более 120 российских спасателей

В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве

Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ

Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате

«Самолет» уточнил сроки проведения IPO дочерней компании

Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Владимир Путин весенний призыв срочники
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Банкротство под ключ: как полностью списать долг с физического лицаОтрасли, 16:43
Молдавия объявила троих сотрудников посольства России персонами нон гратаПолитика, 16:23
Путин подписал указ о призыве 160 тыс. граждан на срочную службу⁠Политика, 16:19
Экс-жена назвала причину поражения инфекцией 100% легких у Паши ТехникаОбщество, 16:18
Блогера Апачева, нарисовавшего граффити в Судже, обвинили в хулиганствеПолитика, 16:13
Bloomberg сообщил о неудаче попыток Мелони наладить отношения с ТрампомПолитика, 16:10
«Дом.РФ» отметил рост плотности застройки в Москве за три последних годаНедвижимость, 16:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трампы в майнинге. Hut 8 и сыновья президента США начнут добывать биткоинКрипто, 16:10
В Киев прибыли парламентарии из 16 европейских странПолитика, 16:04
Данные Росстата показали сокращение доли пьющих россиянВино, 16:01
Лидер Восточной конференции КХЛ второй раз проиграл в плей-офф «Адмиралу»Спорт, 15:51
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в апрелеНедвижимость, 15:43
Один из худших кварталов для Ethereum. Итоги первых трех месяцев годаКрипто, 15:40
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:37