Путин подписал указ о призыве 160 тыс. граждан на срочную службу

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Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. Согласно документу, призваны будут 160 тыс. человек.

В соответствии с новыми нормами законодательства, на срочную службу призываются граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Призыв будет проходить с апреля по июнь.

Президент поручил правительству, исполнительным органам субъектов федерации и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан России.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с «Интерфаксом» подчеркнул, что призывники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции.

Осенний призыв в России проходил с 1 октября по конец декабря. В Минобороны сообщали, что тогда были призваны 133 тыс. человек.

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