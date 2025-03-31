Путин подписал указ о призыве 160 тыс. граждан на срочную службу
Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. Согласно документу, призваны будут 160 тыс. человек.
В соответствии с новыми нормами законодательства, на срочную службу призываются граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Призыв будет проходить с апреля по июнь.
Президент поручил правительству, исполнительным органам субъектов федерации и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан России.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с «Интерфаксом» подчеркнул, что призывники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции.
Осенний призыв в России проходил с 1 октября по конец декабря. В Минобороны сообщали, что тогда были призваны 133 тыс. человек.
Материал дополняется.
Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых
Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом
Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России
В Мьянму прибыли более 120 российских спасателей
В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве
Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ
Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате
«Самолет» уточнил сроки проведения IPO дочерней компании
Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов