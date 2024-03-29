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Военная операция на Украине ,  
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Генштаб отправил в запас достигших 27-летия до 2024 года призывников

Генштаб: россиян, достигших 27 лет до 2024 года, сняли с воинского учета
Сюжет
Военная операция на Украине

Граждан, состоявших на воинском учете и достигших 27 лет до 1 января 2024 года, сняли с учета и отправили в запас, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

«Что касается вопроса о призыве на военную службу граждан, достигших 27-летнего возраста, все призывники, состоявшие на воинском учете и достигшие 27-летнего возраста до 1 января 2024 года, были в установленном порядке военными комиссариатами сняты с воинского учета призывников и переданы в запас», — заявил Бурдинский.

Он подчеркнул, что россияне, которым исполнится 27 лет в текущем году, «получили возможность исполнить конституционный долг и обязанность по защите Отечества».

По мнению Бурдинского, призыв граждан старших возрастов «благоприятно скажется на моральном климате» воинских частей, так как у призывников уже есть профессиональное образование и жизненный опыт.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

С 1 января 2024 года в России увеличили призывной возраст. Верхняя граница поднялась до 30 лет (ранее было до 27 лет), а нижняя осталась на отметке 18 лет.

Изначально идею повысить как верхнюю, так и нижнюю границу возраста призыва предложил министр обороны Сергей Шойгу. Вскоре после этого он получил одобрение президента Владимира Путина. В пояснительной записке к законопроекту было отмечено, что повышение нижнего порога призывного возраста мотивировано соображениями «гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования».

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Повышать нижнюю границу до 21 года не стали. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил это тем, что большое число граждан считают, что «именно в 18 лет им проще пойти отслужить».

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Теги
Генштаб призывники военная служба Призывной возраст
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