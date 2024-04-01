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Венесуэльского блогера задержали по подозрению в связях с террористами

NTN24: блогер задержан в Каракасе по подозрению в связях с терроризмом
Венесуэльского блогера Оскара Алехандро с 1,89 млн подписчиков на YouTube задержали в Каракасе по подозрению в «террористической деятельности». The Hindustan Times связала его арест с видеороликом о башне Credicard
Оскар Алехандро
Оскар Алехандро (Фото: oscaralejandr0 / YouTube)

Венесуэльский YouTube-блогер Оскар Алехандро, известный своими роликами о путешествиях, задержан в Каракасе по подозрению в «террористической деятельности», сообщила его семья колумбийскому телеканалу NTN24. Алехандро был арестован в городском аэропорту, когда направлялся в национальный парк «Канайма».

Семья арестованного сообщила Би-би-си, что тот должен предстать перед судом 1 апреля. Родственники надеялись узнать больше о причинах задержания.

На YouTube у блогера 1,89 млн подписчиков. Он проживает в штате Майами и освещает поездки по разным городам мира.

Подробности обвинений в адрес Алехандро официальные лица Венесуэлы пока не разглашают, расследование продолжается. The Hindustan Times сообщила, что аккаунты в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована на территории России), связанные с правительством Мадуро, обвиняли его в подстрекательстве к нападению на небоскреб Credicard в Каракасе. По данным издания, блогер в видеоролике сообщил, что в здании находятся серверы для обслуживания всех кредитных и дебетовых карт в Венесуэле.

Би-би-си пишет, что этот арест — необычное событие на фоне предвыборных обвинений в адрес местных правозащитников и политических активистов в «терроризме». По данным телеканала, Алехандро ранее посетил Никарагуа, страну — союзника Венесуэлы.

Двух венесуэльцев задержали за подготовку покушения на Мадуро
Политика
Фото:Edilzon Gamez / Getty Images

Times of India передает, что венесуэльские власти сообщили о раскрытии с начала года шести террористических заговоров. Было арестовано более 40 человек.

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26 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро на митинге в Каракасе заявил о попытке покушения на него во время уличной демонстрации, обвинив в этом членов оппозиционной партии Vente Venezuela. Организация отвергла обвинения, заявив, что задержанные не имеют отношения к партии.

До этого Мадуро зарегистрировали в качестве кандидата в президенты. Выборы в Венесуэле должны пройти 28 июля.

10 марта аргентинский новостной сайт Infobae сообщил, что в Венесуэле арестовали Эмиля Брандта Уллоа, одного из руководителей предвыборного штаба лидера оппозиции, главы Vente Venezuela Марии Корины Мачадо. Вечером 8 марта партия заявила об исчезновении политика.

В конце января Верховный суд страны запретил Мачадо занимать государственные посты до 2038 года. Представителям венесуэльской оппозиции, которые объединились в Демократическую унитарную платформу (PUD), пришлось заменить Мачадо как своего основного кандидата на пост президента — она победила на оппозиционных праймериз в октябре.

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