В Венесуэле стали известны соперники Мадуро на президентских выборах

В Венесуэле завершена регистрация кандидатов в президенты. В их число в последний момент сумел попасть и представитель главной оппозиционной коалиции. Подробности — в материале РБК

Мануэль Росалес (Фото: manuelrosalesguerrero / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Венесуэле завершилась регистрация кандидатов на президентских выборах, которые пройдут 28 июля.

Николас Мадуро, возглавляющий страну второй срок подряд, официально анонсировал свое участие в предвыборной гонке 25 марта — в последний день регистрации, прежде заручившись поддержкой Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV), лидером которой он является.

Представителям венесуэльской оппозиции, объединившейся в Демократическую унитарную платформу (PUD), до последнего момента не удавалось зарегистрироваться в электронной системе Национального избирательного совета (CNE). Однако ранним утром 26 марта стало известно, что Мануэль Росалес, представитель оппозиционной «Новой эры» (UNT), входящей в PUD, все-таки попал в список кандидатов. В 2006 году Росалес уже участвовал в выборах и соперничал с Уго Чавесом, дело которого сегодня продолжают PSUV и Мадуро.

PUD состоит из представителей десяти политических партий, гражданского общества, профсоюзов и отставных военнослужащих. Платформа появилась после дисквалификации Верховным судом в январе 2018 года коалиции противников чавизма — «Круглый стол демократического единства» (MUD) — и запрета на ее участие в президентских выборах. В 2021 году о создании платформы объявил Хуан Гуайдо, с именем которого долгое время ассоциировалась венесуэльская оппозиция.

Как оппозиция пыталась зарегистрировать своих кандидатов

За несколько часов до того, как стало известно о включении Росалеса в бюллетени, PUD сообщила, что власти заблокировали доступ оппозиционных кандидатов к регистрации, и потребовала продлить на три дня регистрационный период. Национальный избирательный совет отклонил это предложение.

Ранее PUD пришлось заменить своего основного кандидата на пост президента Марию Корине Мачадо, лидера входящего в PUD движения Vente Venezuela. В октябре 2023 года она победила на оппозиционных праймериз, набрав 92,35% (в правительстве страны выразили сомнение в достоверности этого результата), но в январе Верховный суд Венесуэлы запретил Мачадо занимать государственные посты до 2038 года, в том числе баллотироваться на президентских выборах.

Мачадо и ее сторонники до 22 марта надеялись на отмену этого решения и пытались отстоять свое право на выдвижение кандидатов, которое было закреплено в Барбадосских соглашениях, заключенных между правительством и оппозицией в октябре 2023-го. В знак поддержки этого соглашения США приостановили до апреля 2024 года санкции против Боливарианской Республики, однако вернули их после решения Верховного суда по делу Мачадо.

Когда стало ясно, что Мачадо не сможет баллотироваться, главным кандидатом от оппозиции стала 80-летняя представительница венесуэльского академического сообщества Корина Йорис. «Она уважаемый человек, я выражаю ей полное доверие, и она не дисквалифицирована», — сказала Мачадо 22 марта, представляя нового лидера PUD в предвыборном штабе партии в Каракасе. Решение о замене было принято членами платформы единогласно.

Йорис — известный венесуэльский интеллектуал со степенью в области философии и литературы, член Венесуэльской академии языка. Большую часть своей жизни она работала в Католическом университете Андреса Белло. Йорис никогда не претендовала на политические посты, хотя была членом «Новой эры». «Это совершенно сюрреалистично, потому что я посвятила свою жизнь академическим кругам, университетской деятельности», — сказала Йорис The Wall Street Journal, добавив, что у нее никогда не было стремления стать президентом республики.

Однако и Йорис не смогла зарегистрировать свою кандидатуру из-за предполагаемого сбоя компьютерной системы CNE. 26 марта представитель PUD Омар Барбоза заявил, что это «нарушение права большинства венесуэльцев, которые хотят проголосовать за изменения».

El Pais отмечает, что CNE использует «современную автоматизированную систему», которой часто хвастается, чтобы блокировать доступ оппозиционным партиям, ссылаясь на «технические сбои». Издание пишет, что CNE ведет игру, цель которой — исключить проигрыш Мадуро, позиции которого слабее, чем декларируют власти. Сам Мадуро отозвался о претензиях оппозиции так: «Потрепанные правые, 28 июля будут выборы, с вами или без вас…Мы идем на выборы вместе с народом».

Переизбрание Николаса Мадуро на второй срок в 2018 году спровоцировало в стране острый политический кризис — начались многотысячные акции протеста. Оппозиция объявила лидером страны спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Его поддержал ряд западных стран, включая США, а также Израиль и даже объединение латиноамериканских государств «Группа Лимы», за исключением Мексики и Боливии. Россия и Китай назвали единственным легитимным президентом страны Мадуро. В период двоевластия сразу две структуры называли себя Национальной ассамблеей — парламент, признаваемый официальными властями, где большинство принадлежит партии Мадуро, и «Альтернативное законодательное собрание» во главе с Гуайдо. Однако постепенно международная поддержка Гуайдо ослабла, а в оппозиции наметился раскол. В 2022 году Гуайдо решил согласовать с США отмену санкций против Венесуэлы в обмен на начало переговоров между чавистами и оппозицией при участии международных наблюдателей. Эта идея позже легла в основу Барбадосских соглашений, заключенных при поддержке США в 2023 году. К концу 2022-го венесуэльская оппозиция решила дистанцироваться от Гуайдо, чтобы получить право на участие в президентских выборах. В декабре 2022 года оппозиционные силы Венесуэлы проголосовали за ликвидацию «правительства» Гуайдо.

Усиливая давление на оппозицию, в марте венесуэльские власти провели серию арестов членов команды Мачадо, обвинив их в заговоре против правительства. За несколько дней до завершения процедуры регистрации кандидатов Боливарианская служба национальной разведки задержала ближайших соратников Мачадо — Генри Альвиареса и Дианору Эрнандес. 9 марта был арестован региональный координатор Vente Venezuela Эмиль Брандт Уллоа, который якобы уже признался в намерении «напасть на казармы, поднять улицы и утопить страну в крови».

Мадуро в своей речи 25 марта также отметил, что на него готовилось покушение, а задержанные в связи с этим будто бы уже признали свою принадлежность к движению Vente Venezuela, которого, по словам Мадуро, уже не существует.

Кто в итоге оказался в бюллетенях

Всего для участия в выборах, согласно данным Национального избирательного совета, зарегистрировались 12 кандидатов. Среди них депутаты Национальной ассамблеи Луис Эдуардо Мартинес, Хуан Альварадо, Хосе Брито и Хавьер Бертуччи; бывшие мэры Клаудио Фермин и Даниэль Себальос; Антонио Экарри, Луис Ратти и комик Бенхамин Рауссео. По крайней мере десять являются представителями оппозиционных сил Венесуэлы, не входящих в PUD, но большинство из них считаются сторонниками правительства Мадуро. Окончательный список кандидатов в президенты будет представлен в конце следующего месяца. До 16 апреля у партий есть право заменить кандидата.

Мануэлю Росалесу удалось присоединиться к гонке буквально в последнюю минуту. «Росалес был зарегистрирован от партии UNT. Они сделали это с помощью автоматизированной системы», — заявил рано утром 26 марта глава Национального избирательного совета. Росалес — 71-летний губернатор штата Сулия. На выборах 2006 года он набрал 36% против 63% у Чавеса. В 2008 году был вынужден покинуть Венесуэлу из-за начатого против него судебного разбирательства — власти обвинили его в заговоре. Росалес попросил политического убежища в Перу и вернулся в Венесуэлу только в 2015 году, через два года после смерти Уго Чавеса. Обвинения против него были сняты, и в 2021 году он победил на выборах губернатора Сулии.

После сообщений об успешной регистрации кандидатуры Росалеса начались разговоры о новом расколе в оппозиции — часть ее представителей стала задаваться вопросом, почему система CNE не выдала ошибку только при регистрации этого оппозиционного кандидата. В настоящий момент поддержку Росалесу выразила только партия Fuerza Vecinal, основанная группой муниципальных политиков страны, которая не входит в PUD, но поддерживает ее кандидатов.

Мария Корина Мачадо 26 марта заявила: «Кандидатом от PUD была и остается Корина Йорис. Мой кандидат — Корина Йорис». Она пообещала, что PUD продолжит борьбу: «Никто не сведет нас с избирательного пути. Я хочу отправить послание командам всех партий: наш бой продолжается сегодня».

Правительство Мадуро уже заявило, что пригласило восемь международных наблюдательных групп на выборы, в том числе из американского Центра Картера, ЕС и ООН. Однако ни одна из них пока не подтвердила свое участие.