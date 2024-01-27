Верховный суд Венесуэлы утвердил запрет баллотироваться лидеру оппозиции

Верховный суд Венесуэлы утвердил решение о поражении в политических правах лидера правой оппозиции Марии Корины Мачадо, сообщает Globovision. Решение запрещает ей занимать государственные посты до 2038 года, таким образом политик не сможет участвовать в президентских выборах.

Суд утвердил решение генерального контролера страны о лишении Мачадо соответствующих прав на 15 лет, вынесенное в июне 2023 года, отмечает телеканал. Оглашая постановление, судья заявил, что Мачадо участвовала «в коррупционном заговоре узурпатора Хуана Гуайдо» — бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Гуайдо в январе 2019 года заявил, что национальная Конституция позволяет ему исполнять обязанности главы государства. В конце того же месяца во время митинга он объявил себя президентом страны и принял присягу. До января 2023 года Гуайдо возглавлял временное правительство Венесуэлы. Временным президентом страны его признали более 50 стран, такую же позицию занял экс-президент США Дональд Трамп. В октябре 2023 года администрация президента страны Николаса Мадуро обвинило Гуайдо в отмывании средств, госизмене и узурпации государственной власти, был выдан ордер на его арест. Власти обратились к мировому сообществу с просьбой содействовать его аресту и потребовали выдать «красное уведомление» по линии Интерпола. Гуайдо отверг обвинения.

Мачадо — лидер движения «Венте Венесуэла» и бывший депутат Национальной ассамблеи страны. В октябре 2023 года она победила на оппозиционных праймериз и была выдвинута единым кандидатом в президенты от правой оппозиции.

В том же месяце правительство Венесуэлы и Унитарная платформа, объединяющая радикальную оппозицию, по итогам переговоров на Барбадосе заключили соглашение, гарантирующее право всех партий выдвигать своих кадидатов, однако оно не включало гарантий участия в выборах Мачадо.

Президентские выборы в Венесуэле пройдут в 2024 году. Другому кандидату от оппозиции, бывшему губернатору штата Миранда Энрике Каприлесу, также запретили претендовать на выборные должности до 2032 года, Верховный суд утвердил это решение.