 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Верховный суд Венесуэлы утвердил запрет баллотироваться лидеру оппозиции

Верховный суд Венесуэлы утвердил запрет лидеру оппозиции выдвигаться на выборах

Верховный суд Венесуэлы утвердил решение о поражении в политических правах лидера правой оппозиции Марии Корины Мачадо, сообщает Globovision. Решение запрещает ей занимать государственные посты до 2038 года, таким образом политик не сможет участвовать в президентских выборах.

Суд утвердил решение генерального контролера страны о лишении Мачадо соответствующих прав на 15 лет, вынесенное в июне 2023 года, отмечает телеканал. Оглашая постановление, судья заявил, что Мачадо участвовала «в коррупционном заговоре узурпатора Хуана Гуайдо» — бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Мадуро рассказал о четырех неудавшихся госпереворотах в Венесуэле
Политика
Фото:Eva Marie Uzcategui / Getty Images

Гуайдо в январе 2019 года заявил, что национальная Конституция позволяет ему исполнять обязанности главы государства. В конце того же месяца во время митинга он объявил себя президентом страны и принял присягу.

До января 2023 года Гуайдо возглавлял временное правительство Венесуэлы. Временным президентом страны его признали более 50 стран, такую же позицию занял экс-президент США Дональд Трамп.

В октябре 2023 года администрация президента страны Николаса Мадуро обвинило Гуайдо в отмывании средств, госизмене и узурпации государственной власти, был выдан ордер на его арест. Власти обратились к мировому сообществу с просьбой содействовать его аресту и потребовали выдать «красное уведомление» по линии Интерпола. Гуайдо отверг обвинения.

Мачадо — лидер движения «Венте Венесуэла» и бывший депутат Национальной ассамблеи страны. В октябре 2023 года она победила на оппозиционных праймериз и была выдвинута единым кандидатом в президенты от правой оппозиции.

В том же месяце правительство Венесуэлы и Унитарная платформа, объединяющая радикальную оппозицию, по итогам переговоров на Барбадосе заключили соглашение, гарантирующее право всех партий выдвигать своих кадидатов, однако оно не включало гарантий участия в выборах Мачадо.

Президентские выборы в Венесуэле пройдут в 2024 году. Другому кандидату от оппозиции, бывшему губернатору штата Миранда Энрике Каприлесу, также запретили претендовать на выборные должности до 2032 года, Верховный суд утвердил это решение.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Венесуэла президентские выборы
Материалы по теме
Мадуро рассказал о четырех неудавшихся госпереворотах в Венесуэле
Политика
Венесуэла и Гайана решили не применять силу в территориальном конфликте
Политика
Власти Венесуэлы мобилизовали армию и приступили к арестам оппозиции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
США скорректируют пошлины на фосфорсодержащие удобрения из России Бизнес, 08:33
Верховный суд Венесуэлы утвердил запрет баллотироваться лидеру оппозиции Политика, 08:04
Медведев пока аутсайдер. Каковы шансы россиянина в финале Australian Open Спорт, 08:02
Онкологи оценили идею перестать называть раком некоторые его виды Общество, 08:01
Мурашко заявил о готовности системы здравоохранения России к «болезни Х» Общество, 07:14
Колумбия отозвала посла из-за «безответственных» заявлений Милея Политика, 07:08
Глава ЦБ Италии рассказал, чем поплатится евро из-за конфискации активов Финансы, 07:02
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
США сорвали пуск ракеты хуситов в сторону Красного моря Политика, 06:45
WP узнала о новой стратегии США в отношении конфликта на Украине Политика, 06:25
Канада приостановила финансирование Ближневосточного агентства ООН Политика, 06:05
Суд обязал Трампа выплатить $83 млн по делу о домогательствах и клевете Политика, 05:46
Госдеп одобрил продажу Турции истребителей F-16 на $23 млрд Политика, 05:30
Байден заявил о готовности к жестким мерам для решения кризиса в Техасе Политика, 05:16
DH узнал об обнаружении кокаина в офисе бельгийского министра Общество, 05:00