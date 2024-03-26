Президент Венесуэлы Мадуро сообщил о попытке покушения на него в Каракасе

Мадуро сообщил о попытке покушения на него в Каракасе

Несколько человек были задержаны по подозрению в покушении на президента Венесуэлы. Мадуро обвинил в этом членов оппозиционной партии Vente Venezuela. Там отвергли обвинения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на митинге в Каракасе заявил о попытке покушения на него во время марша, пишет El Nacional.

Он обвинил в этом членов оппозиционной партии Vente Venezuela. По его словам, были задержаны двое вооруженных мужчин. «Они уже заявили, что являются членами крайне правой фашистской партии Vente Venezuela. Они признались», — утверждает Мадуро.

Глава правительства столицы Наум Фернандес рассказал, что были задержаны три человека во время марша в Каракасе. «У них было устройство, которое они могли бросить в президента», — сказал он.

Как заявляют власти, с 2023 года было сорвано «не менее семи заговоров» против руководства страны перед президентскими выборами. В марте генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб заявил, что двое граждан были задержаны в городе Матурин за публикацию угроз и сговор с целью покушения на Мадуро. Задержанные — сержант-дезертир из Нацгвардии Ренцо Флорес и Уилфер Хосе Пинья из политической организации «Дело R», им предъявили обвинения по статье о терроризме. В телефонах обвиняемых обнаружили разговоры о вербовке 50 солдат для захвата вооружений и организации мятежа.

Vente Venezuela отвергла обвинения в попытке покушения на Мадуро. Там заявили, что задержанные лица, о которых говорит президент, не имеют отношения к партии.

Мадуро накануне был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты. Выборы должны пройти 28 июля.

В январе Верховный суд запретил лидеру оппозиции и главе Vente Venezuela Марии Корине Мачадо занимать государственные посты до 2038 года. Таким образом, она не сможет участвовать в президентских выборах. Ее обвинили в участии «в коррупционном заговоре узурпатора Хуана Гуайдо» — бывшего председателя Национальной ассамблеи. Другому кандидату от оппозиции, бывшему губернатору штата Миранда Энрике Каприлесу, также запретили претендовать на выборные должности до 2032 года.

В марте арестовали одного из руководителей предвыборного штаба Мачадо Эмиля Брандта Уллоа по обвинению в «террористическом заговоре». В последние недели «по приказу» Мадуро «исчезли» еще несколько соратников лидера оппозиции Мачадо, писало издание Infobae.