Двух граждан Венесуэлы задержали за подготовку покушения на убийство Мадуро

Двух венесуэльцев задержали за подготовку покушения на Мадуро

Двух граждан Венесуэлы задержали за публикацию угроз и сговор с целью покушения на убийство президента Николаса Мадуро, сообщил генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб.

«Два гражданина были арестованы в городе Матурин за публикацию серьезных угроз, подстрекающих к убийству главы государства Николаса Мадуро», — сказал он (цитата по Teletica).

Задержанным Ренцо Флоресу, сержанту-дезертиру из Нацгвардии, и Уилферу Хосе Пинья из политической организации «Дело R» предъявили обвинение по статье о терроризме. В их телефонах обнаружили разговоры о вербовке 50 солдат для захвата вооружений и организации мятежа. Угрозы они публиковали в своих статусах в WhatsApp.

Prensa Latina уточняет, что венесуэльцев задержали в Матурине 11 марта, в то же время в городе находился президент. Они состояли в политической организации «Вместе за Монагас», добавляет издание.

Предыдущее покушение на Мадуро совершили в августе 2018 года в Каракасе во время его выступления на церемонии празднования 81-летия создания Национальной боливарианской гвардии. Организаторы использовали два дрона со взрывчаткой. Устройства должны были пролететь вдоль проспекта Боливара, где на трибуне находился президент страны.

Снайперы из президентской охраны сбили дроны на подлете. Охрана укрыла Мадуро бронежилетами и увела с трибуны. Сам президент не пострадал, однако ранения получили несколько военных.

Prensa Latina пишет, что после этого попытки нападения на Мадуро предпринимали в 2019 и 2020 году, также известно о пяти запланированных покушениях с мая 2023-го по настоящее время.