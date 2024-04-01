МВД предложило сократить срок пребывания мигрантов

Мигранты сейчас могут находиться в России 90 дней, МВД предлагает позволить им въезжать в Россию только раз в году. Эксперты призывают привлекать в страну больше мигрантов

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МВД направил в правительство законопроект с предложениями по ужесточению миграционного законодательства, сообщила в телеграм-канале представитель ведомства Ирина Волк.

Документ предлагает сократить срок временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года, усилить контроль в отношении работодателей, заказчиков работ или услуг, привлекающих иностранную рабочую силу, запретить государственным органам, организациям, физическим и юридическим лицам оказание нарушителям миграционного законодательства каких-либо услуг, а также ввести:

биометрическую идентификацию личности при въезде в Россию;

цифровой профиль иностранца;

контролируемый режим пребывания в России отдельных категорий иностранных граждан;

внесудебное ограничение прав нелегальных мигрантов и другие меры.

Сейчас мигранты могут находиться в России в течение 90 дней с момента пересечения границы, период может быть продлен до года в случае заключения трудового договора.

Предусматривается также «соглашение о лояльности». Иностранцы будут обязаны подписать согласие на возможное ограничение их права на въезд в Россию, пребывание и проживание на территории страны в случае нарушения законодательства.

Повышенное внимание на мигрантов в России власти стали обращать после теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшем 22 марта. Четверо арестованных по подозрению в нападении являются гражданами Таджикистана: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Еще девять человек задержали в Таджикистане.

Власти Таджикистана выявили тенденцию к отъезду трудовых мигрантов из России обратно на родину. «Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать», — рассказала замминистра труда Шахноза Нодири. Она отметила, что поступают жалобы на притеснения мигрантов на бытовом уровне.

На фоне низкой безработицы в России, которая считается главной проблемой для российской экономики, следует бороться за привлечение мигрантов, указывала директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова. «Им нужно предложить нормальные условия труда, заработную плату, преференции от работодателя, например в виде полиса ДМС, и так далее. Конкуренция за рабочую силу, как иностранную, так и, кстати говоря, нашу, очень здорово увеличивается», — подчеркнула ученая в интервью РБК.