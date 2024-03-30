МВД Петербурга отчиталось о рейде после данных о проверках мигрантов

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Полиция Петербурга провела масштабную проверку автомобилей на более чем 30 трассах на въезде в город и проверила почти 1,5 тыс. иностранцев. Об этом отчиталось управление МВД по Петербургу и Ленинградской области. Проверка была «тотальной», уточнили в полиции.

В профилактическом рейде участвовали почти 200 росгвардейцев и более 250 сотрудников миграционной и патрульно-постовой служб, ДПС и оперативных подразделений, а также кинологи. В общей сложности они остановили свыше 4,5 тыс. автомобилей и проверили около 5 тыс. человек.

В ходе проверки полицейские выявили «нескольких сотен» различных административных правонарушений. Большинство из них, около 300, связано с нарушением миграционного законодательства и правил дорожного движения. Кроме того, было возбуждено около десяти уголовных дел, в основном по фактам краж и подделки документов.

Накануне «Деловой Петербург» сообщил, что сотрудники петербургской полиции провели масштабный рейд с досмотром машин для борьбы с нелегальными мигрантами. В частности, из-за патруля на Московском шоссе образовался затор. Телеграм-канал «Осторожно, новости» 29 марта также сообщил о рейде по мигрантам в Петербурге. По его данным, полицейские останавливали машины, проверяли багажники и документы.

После теракта в московском «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта, власти Петербурга решили усилить меры безопасности на объектах жизнеобеспечения, в общественном транспорте, местах скопления людей и соцучреждениях. Под особый контроль взяли места проживания мигрантов.

Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти 26 марта объявила о начале профилактического мероприятия «Автобус» для повышения безопасности на общественном транспорте. Сотрудники ГИБДД проверяли в том числе соблюдение миграционного законодательства водителями-иностранцами.