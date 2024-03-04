МВД предложило упростить переселение россиян из недружественных стран

Проживавшие за рубежом граждане России должны иметь право обратиться за помощью с переселением во внутрироссийские учреждения власти, предложило МВД. МИД связал инициативу с угрозой депортации тысяч россиян из Литвы

МВД предложило позволить на территории России подавать заявки на добровольное переселение соотечественников из недружественных стран, следует из составленного ведомством проекта указа президента, обратил внимание «Коммерсантъ».

Речь идет о соотечественниках, которые на 24 февраля 2022 года постоянно проживали на территории недружественных государств и вернулись в Россию в связи с утратой права на постоянное проживание за ее пределами. Проектом предлагает вынести их в отдельный пункт перечня лиц, которые могут воспользоваться программой. Сейчас постоянно проживающие за рубежом соотечественники также имеют право на переселение, но для этого им надо подать документы в заграничные учреждения МИДа — нынешний документ предлагает распространить эту возможность и на территорию России.

«Численность таких лиц, прибывших из стран Балтии и Германии, по сравнению с 2022 годом возросла в 4 раза. Значительная часть переехала с членами семей», — отмечается в пояснительной записке.

В прошлом году программа переселения соотечественников показала самые скромные результаты за последнее десятилетие: в МВД и МИД обратились 63,6 тыс. человек, тогда как в 2022 году поступило 112,7 тыс. заявок.

Предложение МВД важно в связи с выросшим потоком российских граждан, которые жили в Латвии, имели там постоянный вид на жительство, но по разным причинам он не был продлен, из-за чего людей предписали депортировать в Россию, пояснила газете замдиректора Института стран СНГ Александра Докучаева. «Однако здесь они уже не имеют возможности вступить в программу переселения, которая дает для людей определенные возможности, например право на беспошлинный перевоз личных вещей, автомобиля и другое. Они остаются без поддержки», — добавила она.

По мнению Докучаевой, предложение МВД «немного припоздало», ведь депортации из Литвы могут начаться уже в марте, а обсуждение указа закончится только 14-го числа. «Будет хорошо, если этот указ выйдет в течение месяца», — понадеялась она.