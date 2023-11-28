 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

МВД предложило запретить нелегалам водить машину и получать права

ТАСС: МВД предложило запретить нелегалам водить машину и получать права
МВД предложило ввести режим контролируемого пребывания для нелегалов, в его рамках им запретят регистрировать недвижимость и машины, переводить деньги, заключать браки, водить автомобили и получать права
Фото: Денис Русинов / ТАСС
Фото: Денис Русинов / ТАСС

МВД России предложило ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, предусматривающий для них ряд запретов и ограничений, следует из законопроекта, с которым ознакомился ТАСС.

«Контролируемое пребывание — правовой режим, применяемый <...> в отношении иностранного гражданина, находящегося в РФ и не имеющего законных оснований для пребывания (проживания) в РФ либо предоставивший заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учета», — приводит агентство выдержку из документа.

Иностранец будет находиться в этом режиме со дня внесения сведений о нем в соответствующий реестр, говорится в проекте. Основанием для этого могут стать:

  • истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание или вида на жительство;
  • незаконное пересечение границы;
  • аннулирование визы, статуса беженца или временного убежища, гражданства.

Попадающие под действие режима лица должны будут информировать о своем местонахождении, смене места пребывания, о дате, месте и маршруте планируемого выезда из России. В случае нарушения их могут депортировать или поместить в специальное учреждение. В то же время иностранцы будут иметь право запросить основания применения в отношении них режима контролируемого пребывания, обжаловать действия или бездействие должностных лиц.

В качестве ограничительных мер законопроект предполагает:

  • запрет на госрегистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей;
  • запрет на покупку или отчуждение недвижимого имущества, транспортных средств и самоходных машин;
  • запрет на постановку недвижимости на государственный кадастровый учет;
  • запрет на госрегистрацию транспортных средств;
  • ограничение в вождении машины;
  • возможность отказа в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав;
  • возможность отказа в открытии банковских счетов, переводе денег, заключении брака.
Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: как повысить эффективность

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

МВД сообщило о депортации 15 тыс. нелегалов из России в 2023 году
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

О том, что МВД планирует в ближайшее время внести в Госдуму подобный законопроект, в начале ноября сообщила начальник главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова. Она сказала, что инициативу в ближайшее время внесут в Госдуму.

Казакова тогда напомнила о планах создать в России цифровые профили мигрантов с предварительной электронной авторизацией перед въездом в страну, что «позволит, конечно, снизить те негативные вещи, которые у нас пока есть».

По данным МВД на начало ноября, в этом году из России депортировали 15 тыс. иностранцев. Всего в ходе операции «Нелегал–2023», которая проходила в два этапа (в июне и октябре) выявили 96 тыс. нарушений миграционного законодательства, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Большинство нарушений (73 тыс.) были связаны с несоблюдением правил въезда, выезда, транзита и пребывания иностранцев в России.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Виктория Хабарова
МВД нелегальные мигранты ограничения контроль миграции
Материалы по теме
МВД решило запретить нелегалам заключать браки и открывать счета в России
Общество
МВД сообщило о депортации 15 тыс. нелегалов из России в 2023 году
Общество
В ЕС заявили о рисках роста нелегальной миграции из-за войны в Израиле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 97,16 (+0,24) Инвестиции, 27 ноя, 16:55 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 88,7 (-0,11) Инвестиции, 27 ноя, 16:55
Полиция назвала ненасильственной смерть актера из России в Индии Политика, 09:41
МВД предложило запретить нелегалам водить машину и получать права Общество, 09:34
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 09:34
Ракова сообщила о закупке новых дефибрилляторов-мониторов для скорых Общество, 09:30
Game over: почему в индустрии видеоигр продолжаются массовые увольнения Pro, 09:25
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 09:23
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 09:12
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Отчет «Русгидро», индекс Мосбиржи, цены на золото: дайджест инвестора Инвестиции, 09:11
Вильфанд допустил рост сугробов в Москве до 30 см к началу декабря Общество, 09:10
Впервые в НХЛ четыре россиянина из одного клуба забросили шайбы в матче Спорт, 09:00
Что такое эйджизм и как не допускать его на работе РБК и МТС, 09:00
Крымский музей заявил о несогласии с решением Амстердама по золоту скифов Политика, 08:56
Как проверить расчет НДФЛ в налоговом уведомлении за 2022 год Pro, 08:55
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 08:49