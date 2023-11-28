МВД предложило запретить нелегалам водить машину и получать права

МВД предложило ввести режим контролируемого пребывания для нелегалов, в его рамках им запретят регистрировать недвижимость и машины, переводить деньги, заключать браки, водить автомобили и получать права

Фото: Денис Русинов / ТАСС

МВД России предложило ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, предусматривающий для них ряд запретов и ограничений, следует из законопроекта, с которым ознакомился ТАСС.

«Контролируемое пребывание — правовой режим, применяемый <...> в отношении иностранного гражданина, находящегося в РФ и не имеющего законных оснований для пребывания (проживания) в РФ либо предоставивший заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учета», — приводит агентство выдержку из документа.

Иностранец будет находиться в этом режиме со дня внесения сведений о нем в соответствующий реестр, говорится в проекте. Основанием для этого могут стать:

истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание или вида на жительство;

незаконное пересечение границы;

аннулирование визы, статуса беженца или временного убежища, гражданства.

Попадающие под действие режима лица должны будут информировать о своем местонахождении, смене места пребывания, о дате, месте и маршруте планируемого выезда из России. В случае нарушения их могут депортировать или поместить в специальное учреждение. В то же время иностранцы будут иметь право запросить основания применения в отношении них режима контролируемого пребывания, обжаловать действия или бездействие должностных лиц.

В качестве ограничительных мер законопроект предполагает:

запрет на госрегистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей;

запрет на покупку или отчуждение недвижимого имущества, транспортных средств и самоходных машин;

запрет на постановку недвижимости на государственный кадастровый учет;

запрет на госрегистрацию транспортных средств;

ограничение в вождении машины;

возможность отказа в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав;

возможность отказа в открытии банковских счетов, переводе денег, заключении брака.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

О том, что МВД планирует в ближайшее время внести в Госдуму подобный законопроект, в начале ноября сообщила начальник главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова. Она сказала, что инициативу в ближайшее время внесут в Госдуму.

Казакова тогда напомнила о планах создать в России цифровые профили мигрантов с предварительной электронной авторизацией перед въездом в страну, что «позволит, конечно, снизить те негативные вещи, которые у нас пока есть».

По данным МВД на начало ноября, в этом году из России депортировали 15 тыс. иностранцев. Всего в ходе операции «Нелегал–2023», которая проходила в два этапа (в июне и октябре) выявили 96 тыс. нарушений миграционного законодательства, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Большинство нарушений (73 тыс.) были связаны с несоблюдением правил въезда, выезда, транзита и пребывания иностранцев в России.