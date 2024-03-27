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Активиста языковых патрулей в Казахстане арестовали за оскорбление Путина

Активиста «языковых патрулей» Диаса Кузаирова арестовали на 15 суток за нецензурное оскорбление президента России Владимира Путина. Ранее на блогера возбудили уголовное дело за разжигание межнациональной розни
Диас Кузаиров
Диас Кузаиров (Фото: из личного архива)

Суд в Казахстане арестовал на 15 суток активиста «языковых патрулей» и блогера Диаса Кузаирова за нецензурное оскорбление президента России Владимира Путина, сообщает Orda.kz.

Полицейские установили, что блогер совершил административное правонарушение в прямом эфире, который он вел в одной из соцсетей.

Активист не признал вину.

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В октябре полиция Казахстана возбудила уголовное дело на Кузаирова по статье о разжигании межнациональной розни. По версии следствия, активист поехал в Риддер (город в Восточно-Казахстанской области) из-за закрытия единственной казахоязычной школы, здание которой нуждалось в ремонте. Затем он обратился в акимат (районную государственную администрацию) и маслихат (региональный парламент), принуждая чиновников говорить с ним исключительно на казахском языке.

По информации издания, Кузаиров является одним из тех, кто активно возрождает в Казахстане практику «языковых патрулей». Участвующие в них активисты требуют от работников сферы обслуживания общаться на казахском языке. Видео с подобными требованиями Кузаиров и его сторонники выкладывают в социальные сети.

В октябре 2022 года Специализированный административный суд Павлодара арестовал Кузаирова на пять суток за административное правонарушение по ч. 1 ст. 434 КоАП Казахстана («Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам»).

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Суд установил, что в сентябре 2022 года блогер, находясь в общественном месте возле ресторана, приставал к гостям заведения, которых пригласили на обед в связи с их прибытием из России. «При этом задавал им провокационные вопросы политического характера и высказывал негативную оценку в их адрес», — следовало из постановления суда.

В апреле 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев называл действия «языковых патрулей» «провокацией по заданию спецслужб». Глава страны при этом не уточнил, спецслужбы каких стран организовывали такие провокации. Токаев подчеркивал, что Казахстан — многоязычное государство, а казахский язык является государственным, но не в ущерб остальным.

Первые ролики о «языковых рейдах» в Казахстане появились в августе 2021 года. На организатора таких патрулей Куата Ахметова было возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни. Адвокат сообщал, что он покинул страну.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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