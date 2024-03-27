Активиста языковых патрулей в Казахстане арестовали за оскорбление Путина
Суд в Казахстане арестовал на 15 суток активиста «языковых патрулей» и блогера Диаса Кузаирова за нецензурное оскорбление президента России Владимира Путина, сообщает Orda.kz.
Полицейские установили, что блогер совершил административное правонарушение в прямом эфире, который он вел в одной из соцсетей.
Активист не признал вину.
В октябре полиция Казахстана возбудила уголовное дело на Кузаирова по статье о разжигании межнациональной розни. По версии следствия, активист поехал в Риддер (город в Восточно-Казахстанской области) из-за закрытия единственной казахоязычной школы, здание которой нуждалось в ремонте. Затем он обратился в акимат (районную государственную администрацию) и маслихат (региональный парламент), принуждая чиновников говорить с ним исключительно на казахском языке.
По информации издания, Кузаиров является одним из тех, кто активно возрождает в Казахстане практику «языковых патрулей». Участвующие в них активисты требуют от работников сферы обслуживания общаться на казахском языке. Видео с подобными требованиями Кузаиров и его сторонники выкладывают в социальные сети.
В октябре 2022 года Специализированный административный суд Павлодара арестовал Кузаирова на пять суток за административное правонарушение по ч. 1 ст. 434 КоАП Казахстана («Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам»).
Суд установил, что в сентябре 2022 года блогер, находясь в общественном месте возле ресторана, приставал к гостям заведения, которых пригласили на обед в связи с их прибытием из России. «При этом задавал им провокационные вопросы политического характера и высказывал негативную оценку в их адрес», — следовало из постановления суда.
В апреле 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев называл действия «языковых патрулей» «провокацией по заданию спецслужб». Глава страны при этом не уточнил, спецслужбы каких стран организовывали такие провокации. Токаев подчеркивал, что Казахстан — многоязычное государство, а казахский язык является государственным, но не в ущерб остальным.
Первые ролики о «языковых рейдах» в Казахстане появились в августе 2021 года. На организатора таких патрулей Куата Ахметова было возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни. Адвокат сообщал, что он покинул страну.
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