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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Токаев назвал нападение на «Крокус» терактом против мирного населения

Токаев: Казахстан осуждает теракт в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Казахстан осуждает нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве и считает его терактом против мирного населения. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба администрации главы государства.

«Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве», — сказал он.

Терроризму, по мнению президента, не может быть оправдания. Токаев призвал все государства — члены ООН единодушно заявить о неприятии подобного рода насилия против мирного населения.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Правоохранительные органы Казахстана готовы помочь российским органам правопорядка в случае необходимости, подчеркнул он. Президент выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи со случившимся и гибелью десятков людей.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. По словам источника РБК, в здание ворвались пять человек в камуфляже и открыли огонь из автоматов.

ФСБ сообщила о 40 погибших и более чем сотне раненых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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В здании «Крокус Сити Холла» после случившегося возник пожар, его тушат с привлечением вертолетов. Началось обрушение кровли. В московских аэропортах и на подмосковных вокзалах усилили меры безопасности, в метро также усилили досмотр пассажиров.

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Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео

Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве

Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация

Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться
Теги
Касым-Жомарт Токаев Казахстан теракт Крокус Сити Холл
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