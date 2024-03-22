Токаев назвал нападение на «Крокус» терактом против мирного населения
Казахстан осуждает нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве и считает его терактом против мирного населения. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба администрации главы государства.
«Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве», — сказал он.
Терроризму, по мнению президента, не может быть оправдания. Токаев призвал все государства — члены ООН единодушно заявить о неприятии подобного рода насилия против мирного населения.
Правоохранительные органы Казахстана готовы помочь российским органам правопорядка в случае необходимости, подчеркнул он. Президент выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи со случившимся и гибелью десятков людей.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. По словам источника РБК, в здание ворвались пять человек в камуфляже и открыли огонь из автоматов.
ФСБ сообщила о 40 погибших и более чем сотне раненых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.
В здании «Крокус Сити Холла» после случившегося возник пожар, его тушат с привлечением вертолетов. Началось обрушение кровли. В московских аэропортах и на подмосковных вокзалах усилили меры безопасности, в метро также усилили досмотр пассажиров.
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться