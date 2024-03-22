Токаев назвал нападение на «Крокус» терактом против мирного населения

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Казахстан осуждает нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве и считает его терактом против мирного населения. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба администрации главы государства.

«Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве», — сказал он.

Терроризму, по мнению президента, не может быть оправдания. Токаев призвал все государства — члены ООН единодушно заявить о неприятии подобного рода насилия против мирного населения.

Правоохранительные органы Казахстана готовы помочь российским органам правопорядка в случае необходимости, подчеркнул он. Президент выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи со случившимся и гибелью десятков людей.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. По словам источника РБК, в здание ворвались пять человек в камуфляже и открыли огонь из автоматов.

ФСБ сообщила о 40 погибших и более чем сотне раненых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В здании «Крокус Сити Холла» после случившегося возник пожар, его тушат с привлечением вертолетов. Началось обрушение кровли. В московских аэропортах и на подмосковных вокзалах усилили меры безопасности, в метро также усилили досмотр пассажиров.