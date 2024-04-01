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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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ФСБ заподозрила боевиков в Дагестане в финансировании теракта в «Крокусе»

ФСБ: задержанные в Дагестане участвовали в финансировании теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Задержанные в ходе контртеррористической операции также планировали теракт в Каспийске, после чего собирались покинуть страну. По словам одного из задержанных, на городской набережной собирались устроить взрыв
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Задержанные в Дагестане участвовали в финансировании предполагаемых террористов из «Крокус Сити Холла», говорится в поступившем в РБК сообщении ФСБ.

В состав ячейки входили четыре человека. Подозреваемые также планировали теракт в Каспийске, а потом покинуть страну, заявила спецслужба.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации 31 марта 2024 года в Республике Дагестан пресечена деятельность террористической ячейки в составе четырех иностранных граждан, подготовивших в
г. Каспийске террористический акт в местах массового пребывания людей. Преступники провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие», — сказали там.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

ФСБ также установила, что подозреваемые непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Один из задержанных рассказал на допросе, что возил оружие участникам нападения на «Крокус», следует из видеозаписи, распространенной ФСБ.

«Я отвез им оружие из Махачкалы», — сказал он. Мужчина также сообщил, что еще один теракт планировался на набережной в Каспийске, там собирались устроить взрыв.

Накануне утром на территории Ленинского и Советского районов Махачкалы и в Каспийске был объявлен режим контртеррористической операции. В нескольких квартирах блокировали вооруженных людей. Национальный антитеррористический комитет (НАК) позднее отчитался о задержании троих подозреваемых, которые планировали совершить «преступления террористической направленности». Силовики обнаружили у них оружие, боеприпасы и самодельную бомбу.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что трое задержанных в ходе операции — граждане Таджикистана, они работали на стройках в Махачкале и Каспийске и занимались операциями с криптовалютой.

Вечером 22 марта вооруженные автоматами люди открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник» в «Крокусе» и подожгли зал. По последним данным, погибли более 140 человек, несколько сотен пострадали.

На данный момент по делу о теракте арестованы девять человек, в том числе четверо, которых ФСБ считает исполнителями теракта. Это граждане Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни. СК заявлял, что предполагаемые террористы получали деньги и криптовалюту с Украины.

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Теги
Елена Чернышова
Дагестан режим КТО Крокус Сити Холл теракт
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