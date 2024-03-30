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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Глава ГКНБ Киргизии вступился за граждан Таджикистана после теракта

Глава ГКНБ Киргизии Ташиев заявил о скорби республики после теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Камчыбек Ташиев
Камчыбек Ташиев (Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС)

Киргизия скорбит по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», заявил председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики Камчыбек Ташиев в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Ташиев вступился за граждан Таджикистана, отметив, что «у террористов нет национальности».

«Обвинять в произошедшем целую нацию, идя на поводу у членов террористических организаций, заинтересованных в разжигании межнациональной розни и поднятии антимигрантских настроений в России, неуместно», — написал он.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Глава ГКНБ подчеркнул, что попасть под влияние вербовщиков могли граждане любого государства. Он допустил, что заказчики теракта выбрали представителей одной нации не случайно.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные люди ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще более 550 пострадали.

Ответственность за атаку взяло на себя афганское крыло «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). ФСБ сообщила, что всего в рамках дела были задержаны 12 человек. Арестованы десять из них, в том числе четверо непосредственных исполнителей — граждане Таджикистана.

Руководитель пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева рассказала 27 марта, что силовики обнаружили в Telegram группу, которую использовали эмиссары ИГИЛ при вербовке боевиков для атаки на «Крокус Сити Холл», сейчас она удалена.

Накануне Следственный комитет сообщил, что во время допросов обвиняемые рассказали, как их действия координировали через Telegram. По информации ведомства, неизвестный мужчина под псевдонимом отправлял им голосовые сообщения. По его указанию нападавшие после теракта направились в сторону российско-украинской границы. Они собирались пересечь ее и приехать в Киев, где, по утверждению СК, должны были получить обещанное вознаграждение.

Минтруд Таджикистана после случившегося зафиксировал отток трудовых мигрантов — граждан страны из России. В ведомстве допустили, что это связано с притеснениями и страхом самих таджиков.

Теги
Киргизия теракт Крокус Сити Холл «Крокус Сити Холл»
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