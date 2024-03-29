России вернули тела 29 погибших бойцов
Москва получила от Киева 29 тел погибших российских военнослужащих, сообщил РБК депутат Думы Шамсаил Саралиев, который является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции.
«Нам передали 29 тел погибших наших бойцов», — сказал он.
Украина сообщила о возвращении тел 121 погибшего военнослужащего. Большинство из провозвещенных украинских служащих погибли на донецком направлении — 107, еще 12 — на луганском и двое — на запорожском. Киев выразил отдельную благодарность Красному кресту.
В середине марта в Красном кресте отмечали, что российская и украинская сторона регулярно проводят на передовой обмены телами погибших военных.
О предыдущем обмене телами погибших Москва и Киев уведомили две недели назад, 15 марта. Российская сторона забрала 69 тел погибших солдат, украинская — 100.
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