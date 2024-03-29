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Военная операция на Украине ,  
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России вернули тела 29 погибших бойцов

Депутат Саралиев: Украина вернула России тела 29 погибших бойцов
Сюжет
Военная операция на Украине
Москва вернула 29 погибших военнослужащих, Киеву возвращено 121 тело. В предыдущий раз стороны проводили обмен две недели назад
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Москва получила от Киева 29 тел погибших российских военнослужащих, сообщил РБК депутат Думы Шамсаил Саралиев, который является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции.

«Нам передали 29 тел погибших наших бойцов», — сказал он.

Украина сообщила о возвращении тел 121 погибшего военнослужащего. Большинство из провозвещенных украинских служащих погибли на донецком направлении — 107, еще 12 — на луганском и двое — на запорожском. Киев выразил отдельную благодарность Красному кресту.

В середине марта в Красном кресте отмечали, что российская и украинская сторона регулярно проводят на передовой обмены телами погибших военных.

О предыдущем обмене телами погибших Москва и Киев уведомили две недели назад, 15 марта. Российская сторона забрала 69 тел погибших солдат, украинская — 100.

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Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
обмен Украина
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