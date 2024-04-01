«Фонтанка» назвала Лапина кандидатом в главы нового военного округа

Генерап Лапин является основным кандидатом на пост командующего воссозданным Ленинградским военокругом, пишет «Фонтанка»

Александр Лапин на учениях ОДКБ в 2021 году (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Наиболее вероятной кандидатурой на должность командующего войсками Ленинградского военного округа является начальник Главного штаба сухопутных войск и первый заместитель Главнокомандующего сухопутными войсками России, генерал-полковник Александр Лапин, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, начальник Генштаба Валерий Герасимов 31 марта посетил зону боевых действий и, обращаясь к командному составу Ленинградского военного округа, «сказал фразу, которая была интерпретирована так, словно решение по Александру Лапину уже принято, — он будет первым командующим воссозданного округа». Саму фразу «Фонтанка» не приводит.

Источники издания подтвердили визит Герасимова, но разошлись во мнениях по вопросу назначения Лапина: есть версия о том, что указ о его назначении уже подписан; другая гласит, что он — только один из кандидатов, а окончательное решение еще не принято. Один из собеседников сказал, что Лапин уже принял командование округом.

26 февраля президент Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении, в котором обозначены регионы, относящиеся к воссозданным военным округам — Ленинградскому и Московскому. До этого они были объединены в Западный военный округ. В Ленинградский округ включили Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Карелию, Коми, Ненецкий автономный округ, а также Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую области. Кроме того, в этот округ вошел и Северный флот.

Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил создать эти округа в декабре 2022 года, объясняя это «стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции». В связи с этим, по словам министра, требуется принять ответные меры по созданию «соответствующей группировки войск на северо-западе России».

Лапин родился в 1964 году в Казани. В 2017-м был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального военного округа. С октября 2018 по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирии. До конца октября 2022 года он занимал пост командующего Центральным военным округом и группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине, которая принимала участие в боях за Лисичанск в ЛНР. 4 июля того же года был удостоен звания Героя России.

Лапин подвергался критике в том числе со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинял его в неудачах на лиманском направлении. В конце октября 2022-го телеканал «Грозный» сообщил об уходе Лапина с должности. В начале января 2023 года, как сообщили источники РБК, его назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск российской армии.

Лапин руководил действиями российских подразделений в Белгородской области, в частности, минувшим летом президент Путин отметил его деятельность, комментируя попытки диверсионных групп проникнуть на территорию региона со стороны Украины. Тогда глава государства сказал, что срочники, проходившие службу в Белгородской области, проявили себя лучшим образом. «Правда, там был момент, когда генерал-полковник Лапин лично с табельным оружием шел вместе с солдатами», — добавил он.