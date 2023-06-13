Путин оценил действия срочников при атаках в Белгородской области

Срочники в Белгородской области проявили себя «лучшим образом», заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

Глава государства ссылался на слова командира батальона, который доложил, что среди срочников «никто не дрогнул». По словам Путина, генерал-полковник Александр Лапин лично с табельным оружием шел вместе с солдатами.

«Надо сказать, что вот я разговаривал с командиром батальона, который воевал там, на белгородском направлении, я его спрашиваю: «Сколько у вас мобилизованных, а сколько у вас призывников?» Он говорит: «Все призывники, у меня нет мобилизованных, вообще», — рассказал Путин.

Президент подчеркнул, что срочников не отправляют в зону военной операции, но те, кто служат на приграничных территориях, «должны выполнять свой священный долг перед родиной и защищать отечество».

В последние недели ситуация с обстрелами в Белгородской области обострилась, в регион заходили украинские диверсанты.

6 июня уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщала, что в результате обстрелов Белгородской области погибло три срочника из региона. «Ребята проходили учебную подготовку. От управляемого снаряда, который попал в автобус с солдатами-срочниками, погибли трое ребят, семеро получили ранения, из них двое — тяжелые», — рассказала омбудсмен.