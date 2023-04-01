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WP узнала об усиленных мерах безопасности перед судом над Трампом

WP: перед судом над Трампом власти перекроют улицы и обеспечат безопасность здания суда
Перед судом над Дональдом Трампом, на котором ему, вероятно, предъявят уголовные обвинения, полиция и секретная служба США обеспечат максимальную безопасность на улицах и в здании суда, узнала WP
Обстановка у&nbsp;Уголовного суда Нью-Йорка, США
Обстановка у Уголовного суда Нью-Йорка, США (Фото: Christina Horsten / dpa / Global Look Press)

Группа агентов секретной службы США обследовала здание суда в Нью-Йорке, где будет проходить заседание по делу экс-президента Дональда Трампа, и составила безопасный маршрут для бывшего главы государства и прессы, сообщает Whe Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, Трамп планирует вылететь в Нью-Йорк в понедельник и остаться там на ночь, прежде чем предстать в здании суда Манхэттена по еще не установленным уголовным обвинениям. Первое в истории обвинение бывшему президенту, который также надеется переизбраться в 2024 году, «создает необычайные проблемы с безопасностью в комплексе здания суда», пишет WP.

Один из источников газеты рассказал, что десятки агентов секретной службы США уже обследовали здание, чтобы исключить любые проблемы с безопасностью. По его словам, они также составили безопасный маршрут для Трампа как внутри здания, так и при подъезде к нему. «Сотрудники службы безопасности суда будут управлять передвижениями бывшего президента внутри здания в сопровождении службы безопасности Трампа, а сотрудники полиции Нью-Йорка будут охранять внешние улицы, окружающие здание суда, и вдоль маршрута кортежа Трампа по городу», — уточнил источник.

Еще один собеседник газеты рассказал, что на момент процесса улицы вокруг здания суда будут перекрыты, также нельзя будет воспользоваться близлежащими парковками. Всех сотрудников службы безопасности суда, у которых были запланированы отпуск или отгулы, попросили явиться на дежурство, добавил источник.

Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого будет официально открыто уголовное дело. 31 марта окружная прокуратура Манхэттена связалась с адвокатом по поводу предъявления ему обвинений по обвинительному заключению Верховного суда. AP сообщала, что бывшему президенту предъявят как минимум одно обвинение в уголовном преступлении. По данным агентства, оно может быть связано с фальсификацией деловой документации.

Трамп называл происходящее «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории» со стороны демократов, он отрицает вину. 

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CNN и NYT сообщали, что бывшего главу государства подозревают в намеренном подлоге финансовой документации в связи с выплатами порноактрисе Сторми Дэниэлс (ее настоящее имя — Стефани Клиффорд). Бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн еще в 2018 году признал, что заплатил Дэниэлс в 2016 году $130 тыс. за молчание о ее романе с Трампом в 2006-м (экс-президент эти отношения отрицал). Выплату по документам провели как оплату юридических услуг. CNN передавал также, что Трампу собираются вменить более 30 пунктов обвинения, связанных с мошенничеством в бизнесе.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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