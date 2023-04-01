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Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла отправили под домашний арест
Ранее митрополиту предъявили подозрение в разжигании религиозной розни и вызвали на допрос в СБУ. Выступая перед собравшимися у лавры журналистами он сообщил, что ему также «дали домашний арест»
Митрополит Павел
Митрополит Павел (Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павлу (Петру Лебедю), которому предъявили подозрение в разжигании розни на почве религии, сообщил, что его отправили под домашний арест, передает портал vesti.ua.

«Мне дали домашний арест», — сказал Павел.

Ранее 1 апреля власти Украины предъявили митрополиту подозрение в разжигании религиозной розни и вызвали на допрос в СБУ. Тогда же Павел сообщил, что завтра в его доме пройдут обыски.

Как уточняет «Страна.ua», подозрение священослужителю предъявили по статьям 161 УК Украины (разжигание межрелигиозной вражды) и 436 УК (оправдание вооруженной агрессии России). Первая предусматривает до 8 лет лишения свободы, вторая — до 3 лет.

Уголовное дело в отношении митрополита о разжигании религиозной вражды завели в январе. Производство открыли по факту его высказываний, «направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти между верующими, пропаганды исключительности УПЦ (МП) и употребления в отношении ПЦУ и ее священнослужителей ругательств и оскорблений», — писало украинское агентство УНИАН.

Павел, как утверждало агентство, во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского, назвал предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом», а также обвинил украинские власти в «гонениях на Церковь».

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В мае 2022 года Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, объявила о своей «полной самостоятельности и независимости». Кроме нее, на Украине с 2018 года действует автокефальная церковь — Православная церковь Украины (ПЦУ). Она возникла в результате слияния двух неканонических церковных структур — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Русская православная церковь (РПЦ) и УПЦ не признают ПЦУ.

Подозрения Павлу предъявили на фоне спора о выселении служителей УПЦ из Киево-Печерской лавры. Государство решило расторгнуть договор аренды монастыря с УПЦ, так как нашло нарушения в использовании вверенного церкви имущества. УПЦ назвала это решение «беззаконием» и подала иск в суд. Минкульт Украины назвал одним из условий, при котором монахи могут остаться в лавре, их переход из УПЦ в ПЦУ. Также в ведомстве подчеркнули, что иск не является основанием для пребывания духовенства в лавре.

Митрополит Павел исключал выселение монахов из обители до окончания разбирательства. «Закон на нашей стороне. Мы останемся в лавре до окончания судебного разбирательства. У нас долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени», — говорил он.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
УПЦ Киево-Печерская лавра домашний арест
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