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Путин принял отставку Тулеева
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Путин принял отставку Тулеева
Политика, 09:29
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Путин принял отставку Тулеева
Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отправлен в отставку, Владимир Путин принял его заявление об отставке по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

До проведения выборов губернатора врио главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

​Материал дополняется.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Владимир Путин , Аман Тулеев , Кемерово
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