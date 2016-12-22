Путин принял отставку Тулеева
Политика, 09:29
0
Путин принял отставку Тулеева
Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев
Владимир Путин
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отправлен в отставку, Владимир Путин принял его заявление об отставке по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
До проведения выборов губернатора врио главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.
Материал дополняется.