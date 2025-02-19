Politico узнало о подготовке ЕС одного из крупнейших пакетов помощи Киеву

В пакет помощи войдет «все», от артиллерийских снарядов до систем ПВО, пишет Politico. Его минимальная сумма — €6 млрд, не исключено, что она вырастет до €10 млрд. Россия осуждает помощь Украине

Страны ЕС, которые стремятся укрепить позиции Украины на фоне начала переговоров России и США, готовят пакет военной помощи Киеву на сумму не менее €6 млрд, сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

Пакет станет одним из крупнейших с начала полномасштабных военных действий в 2022 году, как ожидается, официально нем объявят накануне 24 февраля, третьей годовщины боев.

По данным издания, в партию вооружений войдет «все», от 1,5 млн артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны. Два собеседника не исключили, что ее стоимость может вырасти до €10 млрд, если страны ЕС, изучив запасы, поймут, что могут отправить Украине больше.

Увеличение военной помощи станет ощутимым проявлением решимости ЕС поддержать Украину после того, как экстренная встреча лидеров в Париже в понедельник не смогла принять конкретных решений. ЕС был отстранен от переговоров между США и Россией о прекращении войны, что вызвало смятение в столицах ЕС, а также в Киеве.

Увеличение военной поддержки должно помочь Украине укрепить свои войска защитить города от воздушных атак на фоне подготовки к мирным переговорам, пишет газета. Оно также призвано продемонстрировать поддержку Евросоюза, поскольку на экстренном саммите европейских лидеров в Париже 17 февраля не было принято конкретных решений.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас говорила, что с февраля 2022 года Евросоюз выделил Киеву €134 млрд, включая €50 млрд на военную помощь. Российские власти осуждают поддержку Украины, заявляя, что это затягивает конфликт.