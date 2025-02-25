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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало о расколе в ЕС из-за крупнейшего пакета помощи Украине

Politico: несколько стран ЕС не поддержали военную помощь Украине на €20 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
Ряд стран ЕС, в том числе Италия, Португалия и Испания, не поддержали военную помощь Украине на €20 млрд, пишет Politico. Москва осуждает любую поддержку Киева
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Несколько стран ЕС, в частности Италия, Португалия и Испания, не поддержали отправку крупнейшего пакета военной помощи Украине на €20 млрд, пишет европейская версия издания Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По словам одного из собеседников издания, эти страны хотят, чтобы ЕС нашел другое решение по финансированию (например, выпустил особые еврооблигации) или проявил «финансовую гибкость», исключив расходы на оборону при расчете дефицита национальных бюджетов. Еще два дипломата отмечают, что время также тянут Франция и Германия.

К тому же в странах ЕС растет разочарование «отсутствием справедливости и солидарности среди государств-членов, поддерживающих Украину», сказал источник Politico.

19 февраля издание сообщило, что ЕС готовит крупнейший пакет военной помощи Украине, который будет включать в себя «все»: от артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны. Его размер оценивали в €6–10 млрд.

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Однако 24 февраля глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала отправку новой военной помощи Украине на сумму до €20 млрд. По ее словам, эта инициатива получила «широкую поддержку» среди членов ЕС. «Важно послать сигнал, что мы тоже можем это сделать», — сказала Каллас, призвав проголосовать за реализацию данных мер в ходе экстренного саммита 6 марта.

Однако, как полагают источники Politico, этот саммит не принесет конкретных решений.

Каллас ранее оценивала объем военной помощи Киеву с начала военной операции в 2022 году в €134 млрд. Россия осуждает любую поддержку Украины западными странами, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Европейский Союз Кая Каллас Военная операция на Украине военная помощь
Кая Каллас фото

Кая Каллас

политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
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