Бербок призвала бундестаг немедленно выделить Киеву €3 млрд

Комментируя перепалку Трампа с Зеленским, произошедшую накануне в Белом доме, глава МИД Германии отметила, что «началась новая эра позора». Не может быть никаких сомнений в том, «кто преступник, а кто жертва», убеждена Бербок

Анналена Бербок (Фото: Michael Ukas / dpa / Global Look Press)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок потребовала от Германии и ЕС немедленно предоставить новую финансовую помощь Украине, ее слова приводит Tagesschau.

«У нас больше нет времени, чтобы тратить его зря», — сказала она.

По ее словам, бундестаг должен принять решение по поводу пакета помощи Киеву на €3 млрд, на котором, как писал Der Spiegel, настаивают Бербок и министр обороны Борис Писториус. Однако его заблокировал канцлер Олаф Шольц на фоне ситуации с немецким бюджетом.

Глава МИДа также призвала Евросоюз на саммите 6 марта разработать «комплексный европейский финансовый пакет» для Украины.

В будущем Германия должна «идти рука об руку» с Францией, Великобританией и Польшей, считает министр.

«Наш ужас больше, чем раньше», — сказал Бербок, комментируя перепалку американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, произошедшую накануне в Белом доме. Она отметила, что «началась новая эра позора». «Безжалостное время, в которое мы должны защищать основанный на правилах международный порядок и силу закона больше, чем когда-либо, против власти более сильного», — подчеркнула глава МИДа. Не может быть никаких сомнений в том, «кто преступник, а кто жертва», убеждена Бербок.

Вице-канцлер Роберт Хабек также призвал Берлин выделить Киеву €3 млрд, чтобы тот мог заказать в том числе системы ПВО. Никаких задержек больше быть не должно, подчеркнул Хабек.

После скандала в Белом доме The New York Times и The Wall Street Journal сообщили об угрозе прекращения помощи Украине со стороны США. Так, по данным WSJ, Трамп после перебранки с Зеленским поручил высокопоставленным чиновникам, ответственным за национальную безопасность, изучить, может ли Вашингтон временно или полностью приостановить текущие поставки оружия Киеву. NYT писала о риске полной остановки помощи, в том числе косвенной: финансирования, обмена разведданными, обучения украинских военнослужащих и пилотов.

По информации CBS, в США на фоне размолвки сомневаются, смогут ли подтолкнуть Россию и Украину к завершению конфликта.