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Военная операция на Украине ,  
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Украина атаковала «Турецкий поток» в день визита Зеленского в Вашингтон

Сюжет
Военная операция на Украине
Три беспилотника пытались атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская», обеспечивающей подачу газа по «Турецкому потоку», их сбили, заявило Минобороны. Это не первая атака на станцию
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украина в ночь на 28 февраля на фоне поездки президента страны Владимира Зеленского в Вашингтон попыталась атаковать станцию, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщило российское Минобороны в телеграм-канале.

«В ночь на 28 февраля, на фоне поездки В.Зеленского в Вашингтон, киевский режим в целях остановки поставок газа в европейские страны предпринял очередную попытку атаки с применением трех БпЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», — сказано в сообщении.

Российские подразделения ПВО сбили все три беспилотника на безопасном расстоянии от компрессорной станции, сейчас она работает в штатном режиме, добавили в Минобороны.

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«Турецкий поток» остался единственным путем доставки российского газа в Европу, исключая поставки морем сжиженного природного газа. 1 января прекратились поставки газа в европейские страны транзитом через Украину, поскольку завершился пятилетний срок действия договора между «Газпромом» и «Нафтогазом».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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