Украина атаковала «Турецкий поток» в день визита Зеленского в Вашингтон
Украина в ночь на 28 февраля на фоне поездки президента страны Владимира Зеленского в Вашингтон попыталась атаковать станцию, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщило российское Минобороны в телеграм-канале.
«В ночь на 28 февраля, на фоне поездки В.Зеленского в Вашингтон, киевский режим в целях остановки поставок газа в европейские страны предпринял очередную попытку атаки с применением трех БпЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», — сказано в сообщении.
Российские подразделения ПВО сбили все три беспилотника на безопасном расстоянии от компрессорной станции, сейчас она работает в штатном режиме, добавили в Минобороны.
«Турецкий поток» остался единственным путем доставки российского газа в Европу, исключая поставки морем сжиженного природного газа. 1 января прекратились поставки газа в европейские страны транзитом через Украину, поскольку завершился пятилетний срок действия договора между «Газпромом» и «Нафтогазом».
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