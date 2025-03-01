Зеленский после перепалки с Трампом улетел в Лондон

После скандальной встречи в Белом доме Зеленский вылетел в Лондон, следует из данных FlightAware. В Великобритании с его участием должна пройти встреча европейских лидеров, посвященная гарантиям безопасности Украины

Владимир Зеленский (Фото: Emilija Jefremova / Reuters)

Самолет президента Украины Владимира Зеленского вылетел в Лондон, после того как вечером накануне у них состоялся разговор с американским коллегой Дональдом Трампом на повышенных тонах. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightAware, обращает внимание «Интерфакс-Украина».

По сведениям FlightAware, тот же самолет накануне прибыл на военную базу Эндрюс, которая принимает борта первых лиц государства. Теперь лайнер, используемый государственным авиапредприятием «Украина» (осуществляет воздушные перевозки высших должностных лиц государства), вылетел в аэропорт Станстед в Великобритании, следует из данных FlightAware.

По данным сервиса, борт вылетел с авиабазы Эндрюс в 22:53 28 февраля по североамериканскому восточному стандартному времени (EST; 6:53 мск) и должен приземлиться в 10:42 по Гринвичу (13:42 мск) 1 марта. В пути он проведет почти семь часов.

Накануне на встрече в Овальном кабинете, на которой должно было состояться подписание соглашения Киева и Вашингтона по полезным ископаемым, Трамп, Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили насчет урегулирования, ситуации на Украине, благодарности Киева за помощь Вашингтона и по другим вопросам. После этого украинский лидер покинул Вашингтон досрочно, заключение сделки и пресс-конференция были отменены.

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После встречи британский премьер Кир Стармер провел телефонные переговоры с Трампом и Зеленским по отдельности. За день до украинского лидера, 27 февраля, он также посещал Вашингтон с визитом. До Стармера туда приезжал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Стармер после перепалки Трампа с Зеленским выразил «непоколебимую поддержку Украине». Украинского президента поддержали и другие европейские политики.

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В воскресенье, 2 марта, в Лондоне пройдет встреча европейских лидеров с участием Зеленского, на которой будет обсуждаться, какие гарантии безопасности Европа может предоставить стране. Ранее Макрон и Стармер лично попытались убедить Трампа активно поддержать размещение европейских миротворцев на Украине после прекращения огня.

На 6 марта назначен саммит ЕС, на который также приглашен украинский лидер. Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил в X, что на этой встрече будут приняты решения «о поддержке Украины и об укреплении европейской обороны».