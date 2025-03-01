 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве увидели риск, что ценой перепалки с Трампом станет вся Украина

The Economist: оппозиция опасается, что ценой спора с Трампом будет вся Украина
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский после перепалки с Трампом рискует лишить Украину поддержки США, считают оппозиционные депутаты. По мнению одного из них, Трамп теперь будет вынужден «уничтожить» Зеленского

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Встреча Владимира&nbsp;Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа&nbsp;в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд&nbsp;Трамп и&nbsp;Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Встреча Владимира&nbsp;Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа&nbsp;в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд&nbsp;Трамп и&nbsp;Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Nathan Howard / Reuters)
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Nathan Howard / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Украинская оппозиция опасается, что ценой перепалки президента страны Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампа в Белом доме станет вся Украина, пишет журнал The Economist со ссылкой на неназванного украинского депутата из оппозиции.

«Вступление в диалог с Трампом таким образом не оставляет ему и шанса. Теперь он (Трамп. — РБК) вынужден уничтожить Зеленского. Я боюсь, что ценой этому станет вся наша страна», — заявил оппозиционный депутат Рады.

Рубио призвал Зеленского извиниться после «фиаско» — перепалки с Трампом
Политика
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и&nbsp;Марко Рубио&nbsp;

Опасения из-за состоявшегося разговора также выразил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Зеленский поехал без плана действий, как мы все увидели. Его единственная ставка — эмоциональное давление на собеседника. Он также попытался устроить шоу на весь мир. Он потерял связь с реальностью. Теперь Украина рискует потерять американскую поддержку», — написал он в телеграм-канале.

Накануне на встрече в Овальном кабинете, на которой должно было состояться подписание соглашения Украины и США по полезным ископаемым, Трамп, Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили насчет урегулирования, ситуации на Украине, благодарности Киева за помощь Вашингтона и по другим вопросам.

Уже после случившегося Трамп заявил, что хочет немедленного прекращения огня и что президент России Владимир Путин тоже желает завершить конфликт. Зеленский же, по словам республиканца, показывает себя как человек, который хочет «бороться, бороться, бороться». Трамп отметил, что если Зеленский хочет вернуться к переговорам, ему нужно заявить о желании заключить мир.

После конфликта Reuters написал со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, что Трамп потерял интерес к ресурсной сделке с Киевом. The Washington Post (WP) сообщила со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США, что американские власти теперь рассматривают возможность остановить все текущие поставки военной помощи Украине.

Портал Record после перепалки Зеленского с Трампом писал со ссылкой на источники, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить все планы действий против России, включая наступательные кибероперации. Два сотрудника Агентства США по международному развитию (USAID), деятельность которого остановлена, также сказали NBC, что Госдепартамент США на этой неделе прекратил реализацию проекта по оказанию Украине помощи в восстановлении объектов энергетики.

Россия осуждает любую поддержку Киева со стороны Запада.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Военная операция на Украине оппозиция
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Рубио призвал Зеленского извиниться после «фиаско» — перепалки с Трампом
Политика
Axios узнал, что Зеленский после спора час ждал решения Трампа по сделке
Политика
CNN узнал о совете Келлога Зеленскому не ехать на встречу с Трампом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 10:20
Российский чемпион НХЛ забросил первую шайбу с декабряСпорт, 10:24
Бессент после перепалки в Белом доме вспомнил свою встречу с ЗеленскимПолитика, 10:11
Дюплантис 11-й раз в карьере побил мировой рекорд в прыжках с шестомСпорт, 10:10
«Калашников» инвестировал в фабрики «Космос» и «Парижская коммуна»Бизнес, 10:00
С начала года социальное такси перевезло в Москве 17 тыс. пассажировГород, 10:00
Вице-премьер Сербии предложил провести в Белграде встречу России и СШАПолитика, 09:51
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 09:37
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Спор Зеленского и Трампа в Белом доме. Спецэфир телеканала РБКПолитика, 09:35
В Киеве увидели риск, что ценой перепалки с Трампом станет вся УкраинаПолитика, 09:34
Какие рекорды НХЛ побил или повторил Овечкин в этом сезонеСпорт, 09:30
В Абхазии стартовал второй тур выборов президентаПолитика, 09:12
Как дети и подростки в России пользуются интернетом. ИнфографикаТехнологии и медиа, 09:01
«Удвоение за два года». Что будет с дивидендами и акциями «Сбера»Pro, 09:00
Что будет на Мосбирже в марте: падение до 2900 или рост выше 3500 пунктовИнвестиции, 09:00