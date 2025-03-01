The Economist: оппозиция опасается, что ценой спора с Трампом будет вся Украина

В Киеве увидели риск, что ценой перепалки с Трампом станет вся Украина

Зеленский после перепалки с Трампом рискует лишить Украину поддержки США, считают оппозиционные депутаты. По мнению одного из них, Трамп теперь будет вынужден «уничтожить» Зеленского

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Украинская оппозиция опасается, что ценой перепалки президента страны Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампа в Белом доме станет вся Украина, пишет журнал The Economist со ссылкой на неназванного украинского депутата из оппозиции.

«Вступление в диалог с Трампом таким образом не оставляет ему и шанса. Теперь он (Трамп. — РБК) вынужден уничтожить Зеленского. Я боюсь, что ценой этому станет вся наша страна», — заявил оппозиционный депутат Рады.

Опасения из-за состоявшегося разговора также выразил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Зеленский поехал без плана действий, как мы все увидели. Его единственная ставка — эмоциональное давление на собеседника. Он также попытался устроить шоу на весь мир. Он потерял связь с реальностью. Теперь Украина рискует потерять американскую поддержку», — написал он в телеграм-канале.

Накануне на встрече в Овальном кабинете, на которой должно было состояться подписание соглашения Украины и США по полезным ископаемым, Трамп, Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили насчет урегулирования, ситуации на Украине, благодарности Киева за помощь Вашингтона и по другим вопросам.

Уже после случившегося Трамп заявил, что хочет немедленного прекращения огня и что президент России Владимир Путин тоже желает завершить конфликт. Зеленский же, по словам республиканца, показывает себя как человек, который хочет «бороться, бороться, бороться». Трамп отметил, что если Зеленский хочет вернуться к переговорам, ему нужно заявить о желании заключить мир.

После конфликта Reuters написал со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, что Трамп потерял интерес к ресурсной сделке с Киевом. The Washington Post (WP) сообщила со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США, что американские власти теперь рассматривают возможность остановить все текущие поставки военной помощи Украине.

Портал Record после перепалки Зеленского с Трампом писал со ссылкой на источники, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить все планы действий против России, включая наступательные кибероперации. Два сотрудника Агентства США по международному развитию (USAID), деятельность которого остановлена, также сказали NBC, что Госдепартамент США на этой неделе прекратил реализацию проекта по оказанию Украине помощи в восстановлении объектов энергетики.

Россия осуждает любую поддержку Киева со стороны Запада.