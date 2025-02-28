Как европейские политики отреагировали на спор Трампа, Вэнса и Зеленского

Как европейские лидеры и другие политики отреагировали на скандальную дискуссию Дональда Трама, Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского, после которой президент Украины досрочно покинул Белый дом — в подборке РБК

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Госсекретарь США Марко Рубио

«Спасибо, президент Дональд Трамп, за то, что вы отстаиваете интересы Америки так, как ни один президент не имел смелости сделать этого раньше. Спасибо за то, что вы ставите Америку на первое место. Америка с вами!»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Думаю, САМАЯ большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки. Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, — чудеса выдержки».

Президент Франции Эмманюэль Макрон

«Россия — агрессор, нужно уважать тех, кто с самого начала борется!»

Премьер-министр Польши Дональд Туск

«Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одни».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Сильные люди заключают мир, слабые люди развязывают войну.

Сегодня президент Дональд Трамп мужественно отстаивал мир. Даже если многим это было трудно переварить. Спасибо, господин президент!»

Сенатор-демократ Адам Шифф

«Сегодня в Овальном кабинете встречаются герой и трус. И когда встреча закончится, герой вернется домой в Украину»

Глава DOGE, миллиардер Илон Маск

«Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Ваше достоинство прославляет мужество украинского народа.

Будьте сильными, будьте смелыми, будьте бесстрашными. Вы никогда не одиноки, дорогой Президент Зеленский. Мы продолжим работать с вами ради справедливого и прочного мира».

Член палаты представителей республиканец Дон Бэйкон

«Плохой день для внешней политики Америки. Украина хочет независимости, свободного рынка и верховенства закона. Она хочет быть частью Запада. Россия ненавидит нас и наши западные ценности. Мы должны четко заявить, что выступаем за свободу».

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон

«Трамп и Вэнс объявили себя на стороне России в российско-украинской войне. Это катастрофическая ошибка для национальной безопасности Америки. И давайте проясним: Трамп и Вэнс теперь лично проводят такую политику. Это не мнение большинства американцев, принадлежащих ни к одной из политических партий».

Премьер-министр Испании Педро Санчес

«Украина, Испания с тобой».

Глава МИД Германии Анналена Бербок

«Украина не одинока. Германия вместе с нашими европейскими союзниками стоит вместе с Украиной — и против российской агрессии. Украина может опираться на непоколебимую поддержку Германии, Европы и других стран. Их защита демократии и их стремление к миру и безопасности — наши».

Президент Литвы Гитанас Науседа

«Украина, ты никогда не останешься одна!»

Премьер-министр Чехии Петер Фиала

«Мы на стороне Украины и свободного мира!»

Бывший министр по особым поручениям ФРГ Петер Альтмайер

«Показное убийство на камеру Зеленского было спланировано и организовано — как в сериале «Ученик». К сожалению, визиты Макрона и Стармера никакого влияния на Трампа не оказали. Потому что Европа не готова, не едина и не способна действовать. Трагедия»

Президент Молдавии Майя Санду

«Истина проста.Россия вторглась в Украину. Россия — агрессор.Украина защищает свою свободу — и нашу.Мы поддерживаем Украину»

Спикер ХДС по внешней политике в бундестаге Родерих Кизеветтер

«Нападение Дональда Трампа на Зеленского в Овальном кабинете показывает, что Трамп сменил сторону и теперь хочет «продать» это, в частности, населению США. Поэтому США больше не являются партнером. Дональд Трамп подставляет Украину. Эта подмена виновника и жертвы и безосновательная русская пропаганда — предательство американской души, которое противоречит всем традиционным ценностям свободы и самоопределения. Все, что ранее описывалось окружением Трампа как негативный сценарий, сбывается. США теперь являются «Командой многополярности», а Германия ничего не добилась, несмотря на бесчисленные предупреждения»