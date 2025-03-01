Зеленский задался вопросом, «где же дружба между США и Украиной»

Президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с американским коллегой Дональдом Трампом на встрече в Белом доме задался вопросом, где дружба между США и Украиной.

«Рассказы о том, что Украина уже разрушена, миллионы погибли, а президент — диктатор. Где же дружба между США и Украиной?» — сказал он в интервью Fox News, объясняя, что спровоцировало спор между главами государств и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом (цитата по «РБК-Украина»).

Зеленский добавил, что не знает, была ли ситуация заранее спланирована американской стороной.

По мнению украинского президента, спасти его отношения с Трампом возможно, так как «это отношения, которые выше отношений президентов, это вопрос отношений наших народов», сказал он (цитата по УНИАН).

Он добавил, что хотел бы видеть Трампа больше на стороне Украины, в то время как республиканец отмечал, что он «посередине» между Москвой и Киевом.

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