Премьер Италии созвала срочный саммит с участием США и ЕС по Украине

По словам Мелони, цель экстренной встречи — обсудить, как «справиться с серьезными вызовами современности, начиная с Украины». Ранее Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом на переговорах по минералам

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что выступит с предложением провести экстренную встречу с участием США, ЕС и союзников, сообщает Reuters.

Премьер Италии выступила с таким заявлением после перепалки американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в Белом доме 28 февраля.

По ее словам, цель саммита — обсудить, как «справиться с серьезными вызовами современности, начиная с Украины».

«Каждый раскол на Западе ослабляет нас всех и выгоден тем, кто хотел бы видеть упадок нашей цивилизации», — сказала Мелони.

Премьер Италии была единственным европейским лидером, присутствовавшим на инаугурации Трампа 20 января. До вступления его в должность она посетила поместье республиканца Мар-а-Лаго во Флориде. Мелони также поддерживает дружеские отношения с бизнесменом и главой департамента эффективности госуправления (DOGE) Илоном Маском. Ее часто видели вместе с основателем Tesla и SpaceX еще с тех пор, как ее ультраправое правительство пришло к власти в 2022 году. После того как Трамп обрушился с критикой на Зеленского, Мелони также перестала публично упоминать украинского президента.

Встреча Зеленского и Трампа прошла в Вашингтоне 28 февраля. Украинский президент приехал в Белый дом, чтобы подписать соглашение по редкоземельным металлам и минералам, но переговоры начались с перепалки на глазах журналистов. Зеленский выступил против переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили украинского лидера в неуважении к американской стороне. В результате президент Украины покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения и пресс-конференции.

Financial Times сообщила, что после этого Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте.

Макрон, в свою очередь, после перепалки Трампа и Зеленского обвинил Россию в начале украинского конфликта и заявил: «Я считаю, что мы были правы, помогая Украине и вводя санкции против России три года назад и продолжая это делать. Когда я говорю «мы», я имею в виду Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Японию и многих других».