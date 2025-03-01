 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Премьер Италии созвала срочный саммит с участием США и ЕС по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Мелони, цель экстренной встречи — обсудить, как «справиться с серьезными вызовами современности, начиная с Украины». Ранее Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом на переговорах по минералам

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что выступит с предложением провести экстренную встречу с участием США, ЕС и союзников, сообщает Reuters.

Премьер Италии выступила с таким заявлением после перепалки американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в Белом доме 28 февраля.

По ее словам, цель саммита — обсудить, как «справиться с серьезными вызовами современности, начиная с Украины».

«Каждый раскол на Западе ослабляет нас всех и выгоден тем, кто хотел бы видеть упадок нашей цивилизации», — сказала Мелони.

Трамп обвинил Зеленского в неготовности к миру
Политика
Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Овальном кабинете Белого дома&nbsp;в Вашингтоне, США,&nbsp;28 февраля 2025 года

Премьер Италии была единственным европейским лидером, присутствовавшим на инаугурации Трампа 20 января. До вступления его в должность она посетила поместье республиканца Мар-а-Лаго во Флориде.

Мелони также поддерживает дружеские отношения с бизнесменом и главой департамента эффективности госуправления (DOGE) Илоном Маском. Ее часто видели вместе с основателем Tesla и SpaceX еще с тех пор, как ее ультраправое правительство пришло к власти в 2022 году.

После того как Трамп обрушился с критикой на Зеленского, Мелони также перестала публично упоминать украинского президента.

Встреча Зеленского и Трампа прошла в Вашингтоне 28 февраля. Украинский президент приехал в Белый дом, чтобы подписать соглашение по редкоземельным металлам и минералам, но переговоры начались с перепалки на глазах журналистов. Зеленский выступил против переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили украинского лидера в неуважении к американской стороне. В результате президент Украины покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения и пресс-конференции.

Financial Times сообщила, что после этого Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте.

Макрон, в свою очередь, после перепалки Трампа и Зеленского обвинил Россию в начале украинского конфликта и заявил: «Я считаю, что мы были правы, помогая Украине и вводя санкции против России три года назад и продолжая это делать. Когда я говорю «мы», я имею в виду Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Японию и многих других».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Сало
Джорджа Мелони США Италия Украина
Джорджа Мелони фото

Джорджа Мелони

политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский отменил выступление в институте в США после перепалки с Трампом
Политика
Трамп назвал условия переговоров с Киевом: «США не хотят играть в игры»
Политика
Как политики отреагировали на спор Трампа, Вэнса и Зеленского
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
Зеленский описал перепалку с Трампом фразой «это было не очень»Политика, 02:45
Зеленский задался вопросом, «где же дружба между США и Украиной»Политика, 02:41
Стармер заявил о поддержке Украины после перепалки Трампа и ЗеленскогоПолитика, 02:24
Зеленский ответил на вопрос, нужно ли ему извиниться за спор с ТрампомПолитика, 02:14
Премьер Италии созвала срочный саммит с участием США и ЕС по УкраинеПолитика, 02:02
Трамп заявил, что Зеленский возомнил себя «большой шишкой»Политика, 02:02
Маткапитал теперь можно потратить на строительство домов по эскроу-счетамОбщество, 02:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
При постановке машины на госучет больше не требуется полис ОСАГООбщество, 01:36
Трамп назвал условия переговоров с Киевом: «США не хотят играть в игры»Политика, 01:31
В Петербурге загорелось здание бывшего пивоваренного заводаОбщество, 01:23
Трамп заявил, что Путин прошел с ним «охоту на ведьм»Политика, 01:10
Спор Зеленского, Трампа и Вэнса. Текст перепалки в Овальном кабинетеПолитика, 01:06
WP узнала о возможной остановке военной помощи США УкраинеПолитика, 01:06
Заброшенные участки земли теперь смогут изъять у собственниковОбщество, 01:00