Киев и Вашингтон согласовали сделку по минеральным ресурсам Украины
Киев согласовал с Вашингтоном условия сделки по совместной разработке своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ, после того как США отказались от требований о праве на получение $500 млрд потенциального дохода, сообщили украинские чиновники изданию Financial Times (FT).
Сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел. Подписание соглашения планируется в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон в ближайшие недели, рассказали источники FT. «У президента будет возможность обсудить общую картину. А затем, после этого, мы сможем подумать о следующих шагах», — сказал один из них.
По словам собеседников издания, Киев договорился о «гораздо более выгодных условиях», а сделку они охарактеризовали как способ расширения отношений с США, чтобы улучшить перспективы Украины после трех лет боев.
«Соглашение о добыче полезных ископаемых — это только часть общей картины. Мы неоднократно слышали от администрации США, что это часть более масштабной картины», — заявила FT украинский вице-премьер и министр юстиции Ольга Стефанишина, которая руководила переговорами.
В то же время в окончательной версии проекта соглашения от 24 февраля, с которой ознакомилось издание, нет каких-либо упоминаний гарантий безопасности от США, на которых Киев ранее настаивал в обмен на согласие на сделку.
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