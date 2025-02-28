FT узнала о звонках Зеленского Макрону и Рютте после ссоры с Трампом

В результате перепалки Зеленский покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения по минералам и пресс-конференции. Макрон после этого заявил о правоте в поддержке Украины и во введении санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским лидером Дональдом Трампом и разговора на повышенных тонах в Белом доме позвонил президенту Франции Эмманюэлю Макрону и генсеку НАТО Марку Рютте. Об этом сообщает корреспондент Financial Times (FT) Кристофер Миллер со ссылкой на источник близкий к украинскому президенту.

«Президент Зеленский только что поговорил по телефону с президентом Франции Макроном и сейчас общается с генеральным секретарем НАТО Рютте, сообщил мне человек, близкий к украинскому лидеру», — написал он в соцсети Х.

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Встреча Зеленского и Трампа прошла в Вашингтоне 28 февраля. Украинский президент приехал в Белый дом, чтобы подписать соглашение по редкоземельным металлам, но переговоры начались с перепалки на глазах журналистов.

В ходе разговора на повышенных тонах Трамп заявил о желании урегулировать украинской конфликт и обвинил Зеленского в нежелании заключить перемирие. Президент Украины ответил, что хочет перемирия, но с гарантиями безопасности.

Вице-президент Джей Ди Вэнс призвал Зеленского поблагодарить новую администрацию, признать свою неправоту и отправиться разрешать все разногласия за закрытыми дверями, а не устраивать шоу перед СМИ.

В результате президент Украины покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения и пресс-конференции.

После срыва переговоров между Зеленским и Трампом Макрон обвинил Россию в начале украинского конфликта и заявил: «Я считаю, что мы были правы, помогая Украине и вводя санкции против России три года назад и продолжая это делать. Когда я говорю «мы», я имею в виду Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Японию и многих других».

Москва считает санкции незаконными и требует их отмены.