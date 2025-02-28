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Военная операция на Украине ,  
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FT узнала о звонках Зеленского Макрону и Рютте после ссоры с Трампом

Сюжет
Военная операция на Украине
В результате перепалки Зеленский покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения по минералам и пресс-конференции. Макрон после этого заявил о правоте в поддержке Украины и во введении санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским лидером Дональдом Трампом и разговора на повышенных тонах в Белом доме позвонил президенту Франции Эмманюэлю Макрону и генсеку НАТО Марку Рютте. Об этом сообщает корреспондент Financial Times (FT) Кристофер Миллер со ссылкой на источник близкий к украинскому президенту.

«Президент Зеленский только что поговорил по телефону с президентом Франции Макроном и сейчас общается с генеральным секретарем НАТО Рютте, сообщил мне человек, близкий к украинскому лидеру», — написал он в соцсети Х.

FT узнала о звонках Зеленского Макрону и Рютте после ссоры с Трампом
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Встреча Зеленского и Трампа прошла в Вашингтоне 28 февраля. Украинский президент приехал в Белый дом, чтобы подписать соглашение по редкоземельным металлам, но переговоры начались с перепалки на глазах журналистов.

В ходе разговора на повышенных тонах Трамп заявил о желании урегулировать украинской конфликт и обвинил Зеленского в нежелании заключить перемирие. Президент Украины ответил, что хочет перемирия, но с гарантиями безопасности.

Вице-президент Джей Ди Вэнс призвал Зеленского поблагодарить новую администрацию, признать свою неправоту и отправиться разрешать все разногласия за закрытыми дверями, а не устраивать шоу перед СМИ.

В результате президент Украины покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения и пресс-конференции.

Главное из перепалки Трампа, Вэнса и Зеленского в Белом доме
Политика

После срыва переговоров между Зеленским и Трампом Макрон обвинил Россию в начале украинского конфликта и заявил: «Я считаю, что мы были правы, помогая Украине и вводя санкции против России три года назад и продолжая это делать. Когда я говорю «мы», я имею в виду Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Японию и многих других».

Москва считает санкции незаконными и требует их отмены.

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Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон Марк Рютте Дональд Трамп Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Марк Рютте фото

Марк Рютте

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