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Военная операция на Украине ,  
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Стармер заявил о поддержке Украины после перепалки Трампа и Зеленского

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Военная операция на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после перепалки между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским выразил «непоколебимую поддержку Украине». Об этом сообщает пресс-служба британского премьера, передает The Independent.

Представитель Стармера отметила, что премьер-министр после встречи Трампа и Зеленского провел телефонные разговоры с обоими лидерами.

«Он (Стармер. — РБК) сохраняет непоколебимую поддержку Украины и делает все возможное, чтобы найти путь к прочному миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины». — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что Стармер с нетерпением ждет 2 марта и встречи с международными лидерами, включая Зеленского.

Премьер Италии созвала срочный саммит с участием США и ЕС по Украине
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В воскресенье, 2 марта, в Лондоне пройдет встреча европейских лидеров с участием Зеленского, на которой будет обсуждаться, какие гарантии безопасности Европа может предоставить республике. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и Стармер лично попытались убедить Трампа активно поддержать размещение европейских миротворцев на Украине после прекращения огня.

На 6 марта назначен саммит ЕС, на который также приглашен украинский лидер. Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил в X, что на этой встрече будут приняты решения «о поддержке Украины и об укреплении европейской обороны».

Спор Зеленского, Трампа и Вэнса. Текст перепалки в Овальном кабинете
Политика
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года

Встреча Зеленского и Трампа прошла в Белом доме 28 февраля. Украинский президент приехал в Вашингтон, чтобы подписать соглашение по редкоземельным металлам, но переговоры начались с перепалки на глазах журналистов. В результате президент Украины покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения и пресс-конференции.

После этого Financial Times сообщила, что Зеленский позвонил Макрону и генсеку НАТО Марку Рютте.

Макрон, в свою очередь, обвинил Россию в начале украинского конфликта и заявил: «Я считаю, что мы были правы, помогая Украине и вводя санкции против России три года назад и продолжая это делать. Когда я говорю «мы», я имею в виду Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Японию и многих других».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони созвала экстренную встречу с участием США, ЕС и союзников, чтобы обсудить, как «справиться с серьезными вызовами современности, начиная с Украины»

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Великобритания Кир Стармер Дональд Трамп Владимир Зеленский
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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