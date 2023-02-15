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МИД назвал выход России из ВТО «подарком для недругов»

МИД России выступил против выхода из ВТО и назвал такую идею «подарком для недругов»
В министерстве считают ВТО важной площадкой для отстаивания интересов России в мировой торговле и выступают против выхода из организации
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

МИД России выступает против выхода страны из Всемирной торговой организации, хотя данный вопрос обсуждается в связи с инициативами ряда депутатов, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

«Но позиция профильных ведомств, в частности МИД, хорошо известна: ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее замглавы МИДа Олег Сыромолотов, выступая в Госдуме и отвечая на вопрос о возможности выхода из ВТО, сказал, что в курсе обсуждения данной темы, однако отметил, что окончательного решения пока не было.

После начала военной операции на Украине в Госдуме неоднократно предлагали выйти из ВТО. В марте 2022-го группа депутатов «Справедливой России — За правду» внесла в парламент соответствующий законопроект. В январе текущего года с аналогичным предложением выступил первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

В Минэкономразвития в марте прошлого года заявили, что страны, которые не вводили санкции против России, негативно воспримут выход страны из ВТО. В министерстве считают, что с точки зрения организации наложенные на Москву ограничения являются незаконными.

Россия является членом ВТО с 2012 года. В мае 2022-го президент Владимир Путин поручил правительству проанализировать принятые против России санкции со стороны стран-участниц ВТО и представить предложения по актуализации стратегии участия страны в организации.

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