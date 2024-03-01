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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате дронов над двумя регионами

Сюжет
Военная операция на Украине
Средства ПВО уничтожили один дрон над Белгородской областью и перехватили три — над Нижегородской, сообщило Минобороны. По данным ведомства, атака была совершена в течение ночи

Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью и перехватили еще три над Нижегородской областью, сообщило Минобороны России.

Власти Воронежа сообщили об отсутствии угрозы из-за беспилотников
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости
По данным ведомства, украинская сторона использовала беспилотники самолетного типа, атака была совершена в течение ночи.

Накануне, 29 февраля, Минобороны сообщало, что украинские беспилотники были перехвачены над Курской и Белгородской областями. Мэрия Воронежа в ночь на 1 марта предупреждала о движении пяти дронов в направлении города. В Курске и Курской области была объявлена ракетная опасность, которая продлилась шесть часов.

Минобороны сообщило о перехвате дронов над двумя регионами
Минобороны сообщило о перехвате дронов над двумя регионами

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны Белгородская область Нижегородская область
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