Минобороны сообщило о перехвате дронов над двумя регионами
Средства ПВО уничтожили один дрон над Белгородской областью и перехватили три — над Нижегородской, сообщило Минобороны. По данным ведомства, атака была совершена в течение ночи
Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью и перехватили еще три над Нижегородской областью, сообщило Минобороны России.
Накануне, 29 февраля, Минобороны сообщало, что украинские беспилотники были перехвачены над Курской и Белгородской областями. Мэрия Воронежа в ночь на 1 марта предупреждала о движении пяти дронов в направлении города. В Курске и Курской области была объявлена ракетная опасность, которая продлилась шесть часов.