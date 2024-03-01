Власти Воронежа сообщили об отсутствии угрозы из-за беспилотников

Непосредственной угрозы атаки дронов, которые двигались по направлению к Воронежу, в настоящий момент нет, сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее мэрия Воронежа предупредила о движении пяти беспилотников в направлении города. Жителей призвали пройти в укрытия, а также не паниковать.

«Границы региона эти БПЛА пока так и не пересекли», — сообщили в правительства.

Власти напомнили, что в случае обнаружения летящего дрона тем, кто находится дома, нужно зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход. Людям, которые находятся дома, необходимо отойти от окон и пройти в помещение без них.

После начала военной операции Воронежская область регулярно попадает под атаки дронов. В частности, Минобороны отчиталось, что в ночь на 17 февраля силы ПВО сбили четыре беспилотника над регионом. Вечером того же дня губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении дрона в небе над Воронежем.