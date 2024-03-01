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Военная операция на Украине ,  
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Власти Воронежа сообщили об отсутствии угрозы из-за беспилотников

Правительство Воронежа: непосредственной угрозы из-за беспилотников нет
Сюжет
Военная операция на Украине

Непосредственной угрозы атаки дронов, которые двигались по направлению к Воронежу, в настоящий момент нет, сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее мэрия Воронежа предупредила о движении пяти беспилотников в направлении города. Жителей призвали пройти в укрытия, а также не паниковать.

«Границы региона эти БПЛА пока так и не пересекли», — сообщили в правительства.

Власти напомнили, что в случае обнаружения летящего дрона тем, кто находится дома, нужно зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход. Людям, которые находятся дома, необходимо отойти от окон и пройти в помещение без них.

Власти Воронежа предупредили о летящей в сторону города группе дронов
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

После начала военной операции Воронежская область регулярно попадает под атаки дронов. В частности, Минобороны отчиталось, что в ночь на 17 февраля силы ПВО сбили четыре беспилотника над регионом. Вечером того же дня губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении дрона в небе над Воронежем.

Теги
Воронеж беспилотники Воронежская область
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