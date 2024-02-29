Силы ПВО сбили украинский дрон в Белгородской области

Минобороны сообщило о сбитом в Белгородской области украинском беспилотнике

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Система противовоздушной обороны сбила украинский дрон, который пытался атаковать Белгородскую область, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Попытка атаки была предпринята около 12:50 мск. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В ночь на 29 февраля другой украинский дрон пытался совершить атаку на Курскую область. Беспилотник также был сбит силами ПВО.

Накануне, 28 февраля, Минобороны доложило о двух сбитых дронах в Белгородской области. Первый беспилотник сбили в ночь на 28 февраля, второй — около 16:39 мск.