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Военная операция на Украине ,  
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В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность

Старовойт: в Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Курск и Курский район — ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения», — написал он.

Губернатор призвал граждан, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, кладовая.

Тем, кто находится на улице, необходимо укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Впервые с начала военной операции на Украине в Курской области объявили ракетную опасность в январе этого года. После этого на протяжении всего февраля в регионе неоднократно запускали систему оповещения населения.

В ночь на 24 февраля ракетная опасность в Курской области действовала в течение почти шести часов.

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В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность
В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность

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Курск Курская область ракетная опасность Роман Старовойт
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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