Старовойт: в Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность

В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Курск и Курский район — ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения», — написал он.

Губернатор призвал граждан, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, кладовая.

Тем, кто находится на улице, необходимо укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Впервые с начала военной операции на Украине в Курской области объявили ракетную опасность в январе этого года. После этого на протяжении всего февраля в регионе неоднократно запускали систему оповещения населения.

В ночь на 24 февраля ракетная опасность в Курской области действовала в течение почти шести часов.