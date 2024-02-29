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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области средства ПВО сбили украинский беспилотник

Минобороны сообщило о сбитом в Курской области украинском дроне
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские средства ПВО в ночь на 29 февраля пресекли попытку украинского беспилотника атаковать Курскую область, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Минобороны заявило о сбитых ночью беспилотниках в двух регионах
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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Накануне, 28 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Гордеевка в приграничном Кореневском районе Курской области. По словам губернатора региона Романа Старовойта, никто не пострадал, но были повреждены дом и машина. Глава области пообещал помочь собственникам с восстановлением имущества.

В тот же день Минобороны отчитывалось о двух сбитых дронах в Белгородской области. Один сбили в ночь на 28 февраля, второй — около 16:39 мск.

В Курской области средства ПВО сбили украинский беспилотник
В Курской области средства ПВО сбили украинский беспилотник

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Теги
Курская область Минобороны ПВО беспилотники дроны Украина
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