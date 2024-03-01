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Военная операция на Украине ,  
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Сигнал об угрозе ракетного удара в Курске продлился шесть часов

Губернатор Старовойт: в Курске спустя шесть часов отменили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области отменили ракетную опасность спустя шесть часов, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Внимание! Отбой ракетной опасности», — написал он.

Сигнал об угрозе ракетной опасности в Курске и Курском районе включили в 21:38 мск 29 февраля, сообщение об отбое тревоги появилось в 3:36 мск 1 марта.

На фоне действия сигнала Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника самолетного типа над территорией региона. Попытку атаки пресекли около 22:00 мск, уточнили в ведомстве. В ночь на 29 февраля Минобороны также сообщило о сбитом дроне в области.

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Фото:Google Maps

Впервые с начала военной операции на Украине в Курской области объявили ракетную опасность в январе 2024 года. В февраля этот сигнал запускали неоднократно, в том числе 17 и 24 февраля.

Сигнал об угрозе ракетного удара в Курске продлился шесть часов
Сигнал об угрозе ракетного удара в Курске продлился шесть часов

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Теги
Персоны
ракетная опасность Курск Курская область Староверов
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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