Сигнал об угрозе ракетного удара в Курске продлился шесть часов

В Курской области отменили ракетную опасность спустя шесть часов, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Внимание! Отбой ракетной опасности», — написал он.

Сигнал об угрозе ракетной опасности в Курске и Курском районе включили в 21:38 мск 29 февраля, сообщение об отбое тревоги появилось в 3:36 мск 1 марта.

На фоне действия сигнала Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника самолетного типа над территорией региона. Попытку атаки пресекли около 22:00 мск, уточнили в ведомстве. В ночь на 29 февраля Минобороны также сообщило о сбитом дроне в области.

Впервые с начала военной операции на Украине в Курской области объявили ракетную опасность в январе 2024 года. В февраля этот сигнал запускали неоднократно, в том числе 17 и 24 февраля.