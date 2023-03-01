Евросоюз «сменит фокус» по санкциям против России

Евросоюз, США и Британия начали «разъяснительную работу» с торговыми партнерами России для исполнения санкций. По данным Politico, ЕС опасается ущерба при вводе новых санкций вместо контроля за исполнением предыдущих

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Руководство Евросоюза «меняет фокус» с принятых новых санкций против России на контроль за соблюдением уже принятых ограничений, новый подход связан в первую очередь с растущим давлением со стороны многих европейских стран, кроме Польши и государств Балтии, пишет Politico.

«Прошлый год продемонстрировал решимость ЕС и наших партнеров отстаивать то, что правильно, невзирая на цену. Но это также показало, что в некоторых отношениях нам необходима структурная коррекция [ограничений]», — заявил изданию спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан.

Принятие десяти санкционных пакетов стало огромным достижением, теперь работа заключается в контроле за их исполнением, продолжил он, указав, что уже беседовал с представителями торговых партнеров России. «Я уже начал свою разъяснительную работу, посетив ОАЭ вместе со своими коллегами из США и Великобритании. Готовятся дальнейшие визиты», — отметил он.

Дипломаты из дюжины стран Евросоюза предупредили, что дополнительные санкции грозят бóльшим ущербом для самого ЕС, чем для России. В частности, европейским государствам нужны российские удобрения, необходимые для сдерживания мировых цен на продовольствие, редкоземельные элементы для автопромышленности, радиоактивные изотопы для фармацевтических компаний, урановые стержни для атомных станций, титан для авиапроизводителей и другое важнейшее сырье.

Politico приводит три примера того, что санкции ЕС оказали меньшее влияние на российскую экономику, чем ожидалось: выросшие доходы от экспорта сырья из-за роста цен; продолжение полетов самолетов «Аэрофлота» несмотря на жесткий запрет поставок запчастей (издание отмечает, что есть данные о ремонте и обслуживании бортов компании в Турции); замещение российской военной промышленностью подсанкционных товаров импортом продукции двойного назначения.

Следующий раунд переговоров по санкциям Евросоюза рискует не стать гармоничным, поскольку некоторые лазейки для обхода санкций инициированы самой Европой, пишет Politico. В частности, Венгрия и Словакия добились права продолжать покупать российскую трубопроводную нефть по «Дружбе» для ее переработки, что дает им несправедливое преимущество перед другими странами ЕС, указали источники газеты среди дипломатов. О'Салливан заверил, что в Брюсселе изучат возможности сохранения равных условий для стран Евросоюза.

В беседе с FT европейский спецпосланник указывал, что некоторые соседние с Россией страны внезапно ощутили потребность в товарах, поставки которых одновременно с этим сокращались в Россию. «Мы наблюдаем массовое сокращение торговых потоков из ЕС в Россию и необычные всплески торговли с другими третьими странами, особенно с теми, которые находятся в непосредственной близости от России», — рассказал О'Салливан.

Источники Bloomberg осенью 2022 года говорили, что чиновники ЕС обеспокоены экспортом в Россию стиральных машин, холодильников и других электрических устройств. Они пояснили, что тревога связана с возможным использованием Россией деталей устройств в военных целях.

Западный импорт одновременно с падением объемов поставок в Россию и Белоруссию резко увеличился в Турцию, Армению, Киргизию, Казахстан и страны Центральной Азии, выяснил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Власти России настаивают, что западные санкции нелегитимны и больше вредят самим инициаторам ограничений, и требуют отменить эти меры. По мнению Кремля, никогда подсанкционные страны не меняли свою политику из-за ограничений.