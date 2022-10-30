Bloomberg узнал об опасениях в ЕС из-за экспорта молокоотсосов в Россию

Поставки европейской бытовой техники в Армению и Казахстан в разы превысили показатели 2021 года; при этом Астана и Ереван нарастили экспорт в Россию

Фото: Pius Koller / Global Look Press

Соседние с Россией страны начали в больших объемах импортировать из Европы стиральные машины, холодильники, электрические молокоотсосы и прочую бытовую технику, сообщает Bloomberg. Это вызывает у европейских чиновников опасения: они считают, что Россия может использовать некоторые компоненты из них «в военных целях».

Агентство ссылается на данные статистической службы Европейского союза Eurostat, по которым Армения за первые восемь месяцев 2022 года импортировала из ЕС больше стиральных машин, чем за последние два года. Экспорт электрических молокоотсосов в республику в первой половине года в три раза превысил показатели предыдущего, хотя уровень рождаемости в Армении снизился на 4,3%.

То же касается Казахстана: спрос на молокоотсосы из ЕС вырос на 633% в первой половине 2022 года при падении уровня рождаемости на 8,4%, пишет Bloomberg. В страну с января по август привезли холодильники на сумму $21,4 млн — это в три раза больше, чем за тот же период прошлого года.

В то же время, пишет Bloomberg, данные правительства Казахстана свидетельствуют о резком увеличении поставок бытовой техники в Россию: экспорт молокоотсосов из Казахстана вырос более чем вдвое за первые восемь месяцев года по сравнению с 2021-м, холодильников — в десять раз. С начала текущего года страна поставила в Россию стиральных машин на сумму $7,5 млн. Российская Федеральная таможенная служба весной прекратила публиковать статистику по импорту и экспорту.

Агентство не исключает, что речь может идти о попытках России справиться с дефицитом импортной бытовой техники (ритейлеры еще летом зафиксировали сокращение ее ассортимента. После начала военной операции на Украине и санкций стран запада ряд брендов заявил о приостановке работы в России или полном уходе; ЕС ограничил поставку электронных товаров для домашнего пользования дороже €750, а также электронных устройств для записи видео или звука стоимостью более €1 тыс.). Кроме того, пишет Bloomberg, российские компании могут разобрать европейскую технику и использовать компоненты и полупроводники в гражданском производстве.

Однако ряд европейских чиновников полагают, что некоторые запчасти «могут найти применение в военных целях». Представители властей стран Запада ранее уже утверждали, что детали холодильников и стиральных машин были обнаружены в российских танках после начала боевых действий на Украине. В частности, в сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российские военные используют микрочипы из бытовой техники, чтобы починить военное оборудование. С аналогичным утверждением в мае выступила министр торговли США Джина Раймондо.

По словам представителя Королевского объединенного института оборонных исследований (британский аналитический центр) Джеймса Бирна, «даже очень сложные российские системы вооружения часто строятся со стандартными микроэлектронными компонентами, содержащимися в ряде коммерческих товаров».

Европейские чиновники, опрошенные Bloomberg, отмечают, что бытовая техника не подпадает под санкции, поэтому контролировать ее поставки в страны ЕАЭС сложно. Представитель ЕК Мириам Гарсиа Феррер заявила, что блок старается отслеживать торговые потоки, чтобы определить, можно ли обойти введенные против России санкции.

Казахстан весной пообещал, что не будет помогать России обходить ограничения. В Астане и Ереване не ответили на запросы агентства.