Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде
В центре Белгорода беспилотник влетел в окно квартиры в многоэтажном жилом доме, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем телеграм-канале.
Никто не пострадал. Жильцов дома эвакуировали и разместили в гостинице. Территория вокруг дома оцеплена.
Обломки двух других БПЛА нашли еще на двух городских улицах. Повреждены три машины. Других подробностей Демидов не привел.
Вечером 27 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке на город трех беспилотников. Пострадавших не было, но в некоторых домах были выбиты окна, повреждены автомобили, рассказал глава региона.
Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы, регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Там введены повышенный уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.
Накануне в результате обстрела в Белгородской области была повреждена линия электропередачи в селе Старый Хутор Валуйского округа. В восьми частных домах осколками выбиты окна и повреждены заборы.