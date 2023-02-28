Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Устинка Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет», — добавил он.

В результате обстрелов выбиты окна и повреждены фасады и заборы в трех частных домовладениях, а также линии электропередачи и газопровода, рассказал губернатор.

Накануне Гладков сообщил, что столицу региона атаковали сразу три беспилотника. Позже мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что один из беспилотников залетел в окно многоэтажного дома. Жильцов дома эвакуировали, никто не пострадал.

Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы, регулярно подвергается обстрелам. В регионе введен бессрочный режим повышенной террористической опасности.