Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Устинка
Вооруженные силы Украины обстреляли село Устинка Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет», — добавил он.
В результате обстрелов выбиты окна и повреждены фасады и заборы в трех частных домовладениях, а также линии электропередачи и газопровода, рассказал губернатор.
Накануне Гладков сообщил, что столицу региона атаковали сразу три беспилотника. Позже мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что один из беспилотников залетел в окно многоэтажного дома. Жильцов дома эвакуировали, никто не пострадал.
Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы, регулярно подвергается обстрелам. В регионе введен бессрочный режим повышенной террористической опасности.