Кадыров предложил главу своей администрации на пост мэра Грозного

На пост мэра глава республики рекомендовал Хас-Магомеда Кадырова. Руководителем администрации главы и правительства Чечни станет Галас Таймасханов

Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал на пост мэра Грозного руководителя администрации главы и правительства региона Хас-Магомеда Кадырова, сообщается на сайте правительства республики.

В сообщении говорится, что руководитель республики отметил заслуги Хас-Магомеда Кадырова в развитии города Аргун, который он ранее возглавлял, и выразил надежду, что в новой должности он приложит усилия для улучшения всех сфер жизнедеятельности столицы.

Руководителем администрации главы и правительства Чечни вместо Хас-Кадырова станет Галас Таймасханов, ранее занимавший должность министра экономического, территориального развития и торговли республики. На место Таймасханова Кадыров предложил Бекхана Сатуева, ранее занимавшего в Минэкономтерразвития должность заместителя министра. Занимавший пост мэра Грозного Иса Хаджимурадов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни.

Би-би-си называла Хас-Магомеда Кадырова родственником главы Чечни, издание «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в список СМИ-иноагентов) — четвероюродным братом. Официальных подтверждений родства со стороны главы Чечни не было.