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Кадыров предложил главу своей администрации на пост мэра Грозного

На пост мэра глава республики рекомендовал Хас-Магомеда Кадырова. Руководителем администрации главы и правительства Чечни станет Галас Таймасханов
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал на пост мэра Грозного руководителя администрации главы и правительства региона Хас-Магомеда Кадырова, сообщается на сайте правительства республики.

В сообщении говорится, что руководитель республики отметил заслуги Хас-Магомеда Кадырова в развитии города Аргун, который он ранее возглавлял, и выразил надежду, что в новой должности он приложит усилия для улучшения всех сфер жизнедеятельности столицы.

Руководителем администрации главы и правительства Чечни вместо Хас-Кадырова станет Галас Таймасханов, ранее занимавший должность министра экономического, территориального развития и торговли республики. На место Таймасханова Кадыров предложил Бекхана Сатуева, ранее занимавшего в Минэкономтерразвития должность заместителя министра. Занимавший пост мэра Грозного Иса Хаджимурадов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни.

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Рамзан Кадыров

Би-би-си называла Хас-Магомеда Кадырова родственником главы Чечни, издание «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в список СМИ-иноагентов) — четвероюродным братом. Официальных подтверждений родства со стороны главы Чечни не было.

На своей странице «ВКонтакте» Рамзан Кадыров неоднократно (1, 2, 3) называл Хас-Магомеда Кадырова «младшим братом», однако такое же обращение он использовал и в отношении командира полка спецназначения им. А. Кадырова Замида Чалаева, а также бойца РСК «Ахмат» Арби Эмиева.

В декабре 2017 года Хас-Магомед Кадыров стал и.о. начальника управления МВД по Грозному. На тот момент имел звание младшего лейтенанта полиции, хотя у многих его подчиненных были более высокие чины полиции. При этом министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров говорил, что Хас-Магомед Кадыров «сможет сделать то, что не смогли сделать некоторые генералы». Сам глава Чечни называл нового назначенца «энергичным и трудолюбивый, прекрасно подготовленным руководителем».

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Летом 2019 года Хас-Магомед Кадыров стал и.о. мэра Аргуна, на тот момент ему было 28 лет. Как писала «Новая газета», это произошло на фоне задержаний членов «близкого круга» Кадырова. По данным издания, первым задержанным стал бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев, занимавший свой пост 15 лет, а причиной якобы стали проявления неуважения к семье Кадырова. Умаров назвал публикацию фейком.

В июле 2020 года Кадыров назначил Хас-Магомеда Кадырова секретарем совета экономической и общественной безопасности республики. В объявлении об этом глава республики назвал Хас-Магомеда Кадырова «дорогим братом» и отметил, что тот уже работал в мэрии Грозного, а также возглавлял УВД по Грозному.  Руководителем администрации главы и правительсива Чечни Хас-Магомед Кадыровв был назначен ноябре 2020 года. 

В сентябре 2020 года 21-летняя дочь Кадырова Айшат стала первым замминистра культуры Чечни. В декабре 20-летняя дочь руководителя республики Хадижат заняла пост начальника департамента дошкольного образования Грозного. 

Автор
Анастасия Батманова
Рамзан Кадыров Чечня
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